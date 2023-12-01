Немков – о словах Уайта про американскую молодежь: «Конечно, в США много людей нетрадиционной ориентации, но есть и нормальные мужики»

Вадим Немков отреагировал на слова Даны Уайта про американских мужчин.

Ранее президент раскритиковал молодых американцев и заявил, что они становятся мягкотелыми.

«Согласиться с его словами не могу. Там есть и нормальные люди. Конечно, много людей нетрадиционной ориентации, но есть и обычные мужики. Если брать большие города, то да, там большая проблема.

Когда у нас проводились соревнования в Техасе, мы увидели, что там живут обычные деревенские мужики. живет в США, он может лучше про это знать», – сказал экс-чемпион в полутяжелом весе .

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