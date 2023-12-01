Немков – о словах Уайта про американскую молодежь: «Конечно, в США много людей нетрадиционной ориентации, но есть и нормальные мужики»

Теги Дана Уайт MMA Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков отреагировал на слова Даны Уайта про американских мужчин.

Ранее президент UFC раскритиковал молодых американцев и заявил, что они становятся мягкотелыми.

«Согласиться с его словами не могу. Там есть и нормальные люди. Конечно, много людей нетрадиционной ориентации, но есть и обычные мужики. Если брать большие города, то да, там большая проблема.

Когда у нас проводились соревнования в Техасе, мы увидели, что там живут обычные деревенские мужики. Дана Уайт живет в США, он может лучше про это знать», – сказал экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

«Кебаб ничего не сделает». Диаз отреагировал на слова Уайта о том, что Хабиб может захватить США

Вадим Немков: «Алекс Перейра – это не чемпионский уровень. Нужно уметь все, а он на ногах еле стоит»

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Почитал интервью Уайта более подробно. Он там задается вопросом, что если сейчас США начнут войну против серьезного противника, готова ли нынешняя молодежь штурмовать укрепленные побережия как в Нормандии? У меня следующие вопросы, зачем США вообще надо начинать такую войну, вроде никто на них не нападает и лучше защищать свои побережия, чем штурмовать чужие. Есть ли у него самого сыновья и не будет ли он препятствовать им отправиться на штурм какого-нибудь побережия скажем в южно-китайском море?
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Fizkultprivet
Почитал интервью Уайта более подробно. Он там задается вопросом, что если сейчас США начнут войну против серьезного противника, готова ли нынешняя молодежь штурмовать укрепленные побережия как в Нормандии? У меня следующие вопросы, зачем США вообще надо начинать такую войну, вроде никто на них не нападает и лучше защищать свои побережия, чем штурмовать чужие. Есть ли у него самого сыновья и не будет ли он препятствовать им отправиться на штурм какого-нибудь побережия скажем в южно-китайском море?
Обычная популистская фраза ни о чем от человека правых взглядов.

Для того, чтобы высаживаться в Нормандии нужна команда профессионалов, а если у тебя в армии этим занимаются красноволосые тиктокеры, то это проблема менеджмента твоей армии.

Треп от Уайта на уровне наших бабушек у подъезда о том какая молодежь пошла)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В России они тоже есть. Если не по ориентации, так по призванию. 😂😂😂
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот только сам Немков не бежит «родину защищать» во время войны. Тоже ориентация мешает, судя по его логике?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Он и сделал такую отговорку. Сказал, кроме Bible belt. Как раз этот пояс начинается с Техаса
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий