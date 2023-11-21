Немков – о переходе в UFC: «У меня еще год по контракту с Bellator, его нужно отработать»

Теги UFC MMA Bellator Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков заявил, что не думает о переходе в UFC после продажи Bellator.

«Я знал, что так будет уже давно. Нам рассказывали, о чем они договорились, поэтому новость ожидаемая.

Они сохранили промоушен, чтобы выполнить обязательства перед бойцами по контрактам. Если бы организацию просто закрыли, то пришлось бы много денег платить за неустойки, а так закроют контракты со всеми бойцами, а кого-то переподпишут.

О переходе в UFC пока не думаю, потому что мой контракт действует еще год, и я должен его сначала отработать», – сказал бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

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