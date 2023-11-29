Уайт привел Хабиба в пример американцам: «Его команда смогла бы захватить США, а наше молодое поколение – кучка ссыкунов»

Теги UFC Дана Уайт MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт привел Хабиба и дагестанцев в качестве примера для молодых американцев.

«Команда Хабиба из Дагестана могла бы прямо сейчас захватить США, потому что наше молодое поколение – кучка ссыкунов.

Да, это точно. Когда вы посмотрите на то, как воспитаны парни из других стран… Некоторые из этих парней из России родились другими, иначе воспитаны, у них другой менталитет. А мы же становимся слабаками», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Хабиб выложил видео тренировки Абдулманапа Нурмагомедова и Махачева: «Лучший боец мира и мой отец»

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25 комментариев
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SGambler
Это он еще Адама Кадырова не знает, тот бы сделал это за день. Он из его расхайпленной звезды Чимаева каждый раз котлету делает.
+51
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АланСмити
Только Дана почему-то умалчивает о причинах, по которым ребята из Дагестана такие. Чем хуже у тебя жизнь в городе/стране/регионе, тем ты больше нацелен на физическую силу и на самом деле это не то, что стоит желать. И в Дагестане большие проблемы с качеством образования в университетах, большая коррупция и нет никакой работы. Как в прочем и почти везде за исключением нескольких больших городов в России и если Дана хочет такое для своей страны, то лет 20 разрухи и появится поколение бравых ребят.
Кстати, тот же Хабиб вроде это понимает и не раз говорил, что лучше идти учиться, а не голову друг другу бить.
+47
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Джаред Осень
Ответ Горец Юнайтед
А мурад легенда из команды хабиба?
Сёстрам задеваешь?
+16
-5
+11
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Demon69
А Хасбик стал бы 47 президентом США
+13
-4
+9
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Горец Юнайтед
Ответ Будь Мужиком
У видео "Мурад легенда" есть перевод на английском?))
А мурад легенда из команды хабиба?
+13
-5
+8
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anvarbegov78@icloud.com
Ответ Fizkultprivet
Такое ощущение, что он после фляги виски интервью давал.
Дана херню не скажет
+14
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Andrey Happy
Ответ SGambler
Это он еще Адама Кадырова не знает, тот бы сделал это за день. Он из его расхайпленной звезды Чимаева каждый раз котлету делает.
👏👏😄😃😁👌
+4
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Cyle Rayner
Ответ Joker111
Откуда такая ненависть к таким же гражданам нашей страны,как и ты?я уверен ты и сам не веришь тому,что написал.И вообще почему это тебя так обидело?
комплекс неполноценности у паренька, слабые ненавидят сильных
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Горец Юнайтед
Ответ Сиражудин Халало
Уверен что Мурад более человечней чем многие твои знакомые
Это щас типа умные слова что-ли? От кумира учишься наверно
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Fizkultprivet
Такое ощущение, что он после фляги виски интервью давал.
+5
-5
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Будь Мужиком
У видео "Мурад легенда" есть перевод на английском?))
+5
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Johnny Walker
Врядли получится захватить Америку, сидя в автобусе. Хотя бы Израиль захватили, но ген осторожности мешает.
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Ваня Аналитик
ну, у американцев свои достоинства - нельзя сравнивать несравнимое....сказал для "красного словца"...это как обвинения, что американская молодежь не идет в единоборства и другие виды травматичного спорта, поскольку зажралась - просто, приоритеты поменялись...
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Joker111
Ответ banchik1
Угу, эти дагестанские парни, помнится, от не самого большого Макгрегора щемились как испуганные котятки в автобусе, а тут что-то где-то захватят, ога. Верим-верим.
Откуда такая ненависть к таким же гражданам нашей страны,как и ты?я уверен ты и сам не веришь тому,что написал.И вообще почему это тебя так обидело?
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kodgong
Ответ SGambler
Это он еще Адама Кадырова не знает, тот бы сделал это за день. Он из его расхайпленной звезды Чимаева каждый раз котлету делает.
тот чеченец, так что не)). извините, на всякий случай))
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mqh9pzrxgf
Ответ АланСмити
Только Дана почему-то умалчивает о причинах, по которым ребята из Дагестана такие. Чем хуже у тебя жизнь в городе/стране/регионе, тем ты больше нацелен на физическую силу и на самом деле это не то, что стоит желать. И в Дагестане большие проблемы с качеством образования в университетах, большая коррупция и нет никакой работы. Как в прочем и почти везде за исключением нескольких больших городов в России и если Дана хочет такое для своей страны, то лет 20 разрухи и появится поколение бравых ребят. Кстати, тот же Хабиб вроде это понимает и не раз говорил, что лучше идти учиться, а не голову друг другу бить.
Такс, по фактам давай
Где топ бойцы из племен африканских, где топ бойцы Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Монголии и список можно продолжать) да в той же России, где топ бойцы из Калмыкии? Хакасии? Бурятии? Так что ваша теория не совсем верна, тут ключевое это исторически Кавказцы воины, и для них физическое развитие на высоком месте, детей с детства в спорт отдают. На счет образования и коррупции согласен, но такое во всех регионах просматривается
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