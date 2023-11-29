Уайт привел Хабиба в пример американцам: «Его команда смогла бы захватить США, а наше молодое поколение – кучка ссыкунов»
Дана Уайт привел Хабиба и дагестанцев в качестве примера для молодых американцев.
«Команда Хабиба из Дагестана могла бы прямо сейчас захватить США, потому что наше молодое поколение – кучка ссыкунов.
Да, это точно. Когда вы посмотрите на то, как воспитаны парни из других стран… Некоторые из этих парней из России родились другими, иначе воспитаны, у них другой менталитет. А мы же становимся слабаками», – сказал президент UFC Дана Уайт.
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Кстати, тот же Хабиб вроде это понимает и не раз говорил, что лучше идти учиться, а не голову друг другу бить.
Где топ бойцы из племен африканских, где топ бойцы Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Монголии и список можно продолжать) да в той же России, где топ бойцы из Калмыкии? Хакасии? Бурятии? Так что ваша теория не совсем верна, тут ключевое это исторически Кавказцы воины, и для них физическое развитие на высоком месте, детей с детства в спорт отдают. На счет образования и коррупции согласен, но такое во всех регионах просматривается