Дана Уайт привел Хабиба и дагестанцев в качестве примера для молодых американцев.

«Команда Хабиба из Дагестана могла бы прямо сейчас захватить США, потому что наше молодое поколение – кучка ссыкунов.

Да, это точно. Когда вы посмотрите на то, как воспитаны парни из других стран… Некоторые из этих парней из России родились другими, иначе воспитаны, у них другой менталитет. А мы же становимся слабаками», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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