Вадим Немков: «Алекс Перейра – это не чемпионский уровень. Нужно уметь все, а он на ногах еле стоит»

Вадим Немков считает, что Алекс Перейра не дотягивает до уровня чемпиона UFC.

«Думаю, что Алекс Перейра – это не чемпионский уровень, потому что чемпион UFC в полутяжелом весе, как минимум, должен уметь бороться, защищаться, а он на ногах еле стоит. Его Прохазка перевел спокойно, особо не напрягаясь. Да, он встал, но и Иржи не борец высокого уровня.

Мне кажется, что если Магомеду Анкалаеву дадут бой за титул, то он не выпустит Перейру с первого до пятого раунда», – заявил чемпион Bellator Вадим Немков.

Хилл – о поединке Прохазка – Перейра: «Ни один из этих парней не находится на моем уровне»

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