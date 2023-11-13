Вадим Немков: «Алекс Перейра – это не чемпионский уровень. Нужно уметь все, а он на ногах еле стоит»

Теги UFC MMA Bellator Магомед Анкалаев Вадим Немков Иржи Прохазка Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков считает, что Алекс Перейра не дотягивает до уровня чемпиона UFC.

«Думаю, что Алекс Перейра – это не чемпионский уровень, потому что чемпион UFC в полутяжелом весе, как минимум, должен уметь бороться, защищаться, а он на ногах еле стоит. Его Прохазка перевел спокойно, особо не напрягаясь. Да, он встал, но и Иржи не борец высокого уровня.

Мне кажется, что если Магомеду Анкалаеву дадут бой за титул, то он не выпустит Перейру с первого до пятого раунда», – заявил чемпион Bellator Вадим Немков.

Хилл – о поединке Прохазка – Перейра: «Ни один из этих парней не находится на моем уровне»

Прохазка – о бое с Перейрой: «Судья прав. Еще 2-3 секунды и все могло закончиться по-другому»

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КруглыйКвадрат
охоо, ну так переходи в юфс, и докажи хотя бы что-то там, чемпион
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern Munich
Не согласен с Вадимом.
Ноябрь 2021 года дебют Перейры в UFC
Ноябрь 2022 года Перейра стал чемпионом в среднем весе.
Ноябрь 2023 года Перейра стал чемпионом в полутяжёлом весе.
Перейра стал самым быстрым бойцом которому удалось взять два титула в двух весах за 7 боев и ему потребовалось на это 2 года, просто поразительно и это сделал боец с нулевой борьбой.
Его победы над топовыми соперниками:
Шон Стриклэнд 4 номер( нокаут ) сейчас чемпион в среднем весе
Израэль Адесанья Чемпион ( нокаут ) никому до этого не проигравал в среднем весе.
Ян Блахович 3 номер ( решением судей) бывший чемпион в полутяжёлом весе
Иржи Прохазка 1 номер( нокаут) бывший чемпион оставил пояс из-за травмы рекорд в UFC 3-0
Впечетляющий список, согласитесь
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya Pronyashin
Давай вадя подпишись и накажи их там всех)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mario-romario
Да ведь Алекс победил всего четырёх чемпионов ЮФС.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vasiliy S
Перейра не уровень
Вот другое дело пенсионеры с белатор
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максон121
Ответ Bayern Munich
Не согласен с Вадимом. Ноябрь 2021 года дебют Перейры в UFC Ноябрь 2022 года Перейра стал чемпионом в среднем весе. Ноябрь 2023 года Перейра стал чемпионом в полутяжёлом весе. Перейра стал самым быстрым бойцом которому удалось взять два титула в двух весах за 7 боев и ему потребовалось на это 2 года, просто поразительно и это сделал боец с нулевой борьбой. Его победы над топовыми соперниками: Шон Стриклэнд 4 номер( нокаут ) сейчас чемпион в среднем весе Израэль Адесанья Чемпион ( нокаут ) никому до этого не проигравал в среднем весе. Ян Блахович 3 номер ( решением судей) бывший чемпион в полутяжёлом весе Иржи Прохазка 1 номер( нокаут) бывший чемпион оставил пояс из-за травмы рекорд в UFC 3-0 Впечетляющий список, согласитесь
Ну а то что Перейру вели чисто по ударникам,в которых ему равных немного в мире, мы в расчет не возьмём,естественно.Вся суть манипуляции фактами.Ну и по старому Блаховичу,тот ладно,когда-то мог побороться немного
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экочёрт 4000
Ответ Bayern Munich
Стриклэнд?
знатный борец
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern Munich
Ответ Максон121
Ну а то что Перейру вели чисто по ударникам,в которых ему равных немного в мире, мы в расчет не возьмём,естественно.Вся суть манипуляции фактами.Ну и по старому Блаховичу,тот ладно,когда-то мог побороться немного
Стриклэнд?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максон121
Ответ Bayern Munich
Стриклэнд?
Для меня его уровень грэпплинга понятен по бою с Адесаньей,в котором такой топовый борцуха как Израэль его смог контролировать немалое количество времени.И Прохазка такой же топ, перевел без проблем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий