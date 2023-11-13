Вадим Немков: «Алекс Перейра – это не чемпионский уровень. Нужно уметь все, а он на ногах еле стоит»
Вадим Немков считает, что Алекс Перейра не дотягивает до уровня чемпиона UFC.
«Думаю, что Алекс Перейра – это не чемпионский уровень, потому что чемпион UFC в полутяжелом весе, как минимум, должен уметь бороться, защищаться, а он на ногах еле стоит. Его Прохазка перевел спокойно, особо не напрягаясь. Да, он встал, но и Иржи не борец высокого уровня.
Мне кажется, что если Магомеду Анкалаеву дадут бой за титул, то он не выпустит Перейру с первого до пятого раунда», – заявил чемпион Bellator Вадим Немков.
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Ноябрь 2021 года дебют Перейры в UFC
Ноябрь 2022 года Перейра стал чемпионом в среднем весе.
Ноябрь 2023 года Перейра стал чемпионом в полутяжёлом весе.
Перейра стал самым быстрым бойцом которому удалось взять два титула в двух весах за 7 боев и ему потребовалось на это 2 года, просто поразительно и это сделал боец с нулевой борьбой.
Его победы над топовыми соперниками:
Шон Стриклэнд 4 номер( нокаут ) сейчас чемпион в среднем весе
Израэль Адесанья Чемпион ( нокаут ) никому до этого не проигравал в среднем весе.
Ян Блахович 3 номер ( решением судей) бывший чемпион в полутяжёлом весе
Иржи Прохазка 1 номер( нокаут) бывший чемпион оставил пояс из-за травмы рекорд в UFC 3-0
Впечетляющий список, согласитесь
Вот другое дело пенсионеры с белатор