«Кебаб ничего не сделает». Диаз отреагировал на слова Уайта о том, что Хабиб может захватить США

Теги UFC Дана Уайт MMA Нейт Диаз Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Нейт Диаз отреагировал на слова Даны Уайта о том, что Хабиб может захватить США.

Ранее президент UFC привел дагестанцев в качестве примера для молодых американцев и заявил, что команда Нурмагомедова может захватить Америку.

«Согласен. Но кебаб и его друзья ничего не сделают», – написал в соцсетях экс-боец промоушена Нейт Диаз.

Нейт Диаз: «Хабиб? ##### его. Этот слабак просто сбежал»

Уайт – о сравнениях Махачева с Хабибом: «Ислам точно не в его тени. Его хай-кик напомнил нокауты Крокопа»

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5 комментариев
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С чем согласен-то?
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Всю команду Хабиба Конор в одиночку размотал. Да и на Лобова они толпой напали.
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Ответ Fizkultprivet
С чем согласен-то?
Наверно согласен с тем что молодое поколение жидкое , но то что Хабиб там все захватит не согласен , хотел про мексиканцев чтобы такое сказал Даня ))
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Ответ Edward
Всю команду Хабиба Конор в одиночку размотал. Да и на Лобова они толпой напали.
Да в клетке мы видели как он разматывал одного Хабиба , визжал там «Это всего лишь бизнес» Конор герой только в Твиттере , у него даже мужества не хватило перебороть свой страх в клетке , где его точно никто бы даже не покалечил , так как судья не позволил бы , но он все равно ощутил непреодолимый страх и про бизнес разговор завел !
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Хабиб боец выдающийся, непобежденный чемпион. Но слова Белого это скорее всего нарезка из какого-то большого интервью и какой там контекст непонятно. Иначе это надо списать на последствия от ирландского виски и нокдауна от жены)
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