«Кебаб ничего не сделает». Диаз отреагировал на слова Уайта о том, что Хабиб может захватить США

Нейт Диаз отреагировал на слова Даны Уайта о том, что Хабиб может захватить США.

Ранее президент UFC привел дагестанцев в качестве примера для молодых американцев и заявил, что команда может захватить Америку.

«Согласен. Но кебаб и его друзья ничего не сделают», – написал в соцсетях экс-боец промоушена .

Нейт Диаз: «Хабиб? ##### его. Этот слабак просто сбежал»

Уайт – о сравнениях Махачева с Хабибом: «Ислам точно не в его тени. Его хай-кик напомнил нокауты Крокопа»