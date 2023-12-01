«Кебаб ничего не сделает». Диаз отреагировал на слова Уайта о том, что Хабиб может захватить США
Нейт Диаз отреагировал на слова Даны Уайта о том, что Хабиб может захватить США.
Ранее президент UFC привел дагестанцев в качестве примера для молодых американцев и заявил, что команда Нурмагомедова может захватить Америку.
«Согласен. Но кебаб и его друзья ничего не сделают», – написал в соцсетях экс-боец промоушена Нейт Диаз.
Нейт Диаз: «Хабиб? ##### его. Этот слабак просто сбежал»
Уайт – о сравнениях Махачева с Хабибом: «Ислам точно не в его тени. Его хай-кик напомнил нокауты Крокопа»