Немков – о следующем бое: «Хочу драться с Нганну или чемпионом PFL Ферейрой»

Вадим Немков заявил, что хочет подраться с чемпионом PFL в тяжелом весе.

«В ближайшие дни мне не предлагали других вариантов, ждем дальнейшую информацию. Я бы хотел подраться с или с их чемпионом Ренаном Ферейрой, но пока ситуация непонятная.

Ферейре скорее всего дадут бой с , а Нганну будет драться с Деонтеем Уайлдером, хотя там исход очевиден», – сказал бывший чемпион в полутяжелом весе .

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