Немков – о следующем бое: «Хочу драться с Нганну или чемпионом PFL Ферейрой»
Вадим Немков заявил, что хочет подраться с чемпионом PFL в тяжелом весе.
«В ближайшие дни мне не предлагали других вариантов, ждем дальнейшую информацию. Я бы хотел подраться с Фрэнсисом Нганну или с их чемпионом Ренаном Ферейрой, но пока ситуация непонятная.
Ферейре скорее всего дадут бой с Райаном Бейдером, а Нганну будет драться с Деонтеем Уайлдером, хотя там исход очевиден», – сказал бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.
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