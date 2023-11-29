Немков – о следующем бое: «Хочу драться с Нганну или чемпионом PFL Ферейрой»

Теги MMA тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator PFL Фрэнсис Нганну Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков заявил, что хочет подраться с чемпионом PFL в тяжелом весе.

«В ближайшие дни мне не предлагали других вариантов, ждем дальнейшую информацию. Я бы хотел подраться с Фрэнсисом Нганну или с их чемпионом Ренаном Ферейрой, но пока ситуация непонятная.

Ферейре скорее всего дадут бой с Райаном Бейдером, а Нганну будет драться с Деонтеем Уайлдером, хотя там исход очевиден», – сказал бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

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1 комментарий
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Максим Дружинин
Вадим, я тоже хочу чтоб ты с ними подрался,но вряд-ли...при всем уважении Скот Кокер больше не решает...А с вашим богобоязненным и праведным боссом Федером шоу не сделаешь, а PFL нужно шоу ,скандалы, оскорбления,выходки все что приносит хайп.а праведность оно про другое к сожалению
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