Телеканал Showtime Sports прекратит существование в конце года

Корпорация Paramount Global закроет Showtime Sports в конце 2023 года.

Информацию подтвердил руководитель телеканала Стивен Эспиноза.

«Решение Paramount Global не связано с работой, которую мы проделали за последние годы. К сожалению, быстроразвивающийся медиарынок вынудил компанию сделать сложный выбор и перераспределить ресурсы», – сказал Эспиноза.

начал работу в 1986 году. После закрытия телеканала на рынке останутся два больших сервиса, продолжающих транслировать бокс – и .

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