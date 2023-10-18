Телеканал Showtime Sports прекратит существование в конце года

Теги Showtime бокс Стивен Эспиноза Бокс/MMA/UFC

Корпорация Paramount Global закроет Showtime Sports в конце 2023 года.

Информацию подтвердил руководитель телеканала Стивен Эспиноза.

«Решение Paramount Global не связано с работой, которую мы проделали за последние годы. К сожалению, быстроразвивающийся медиарынок вынудил компанию сделать сложный выбор и перераспределить ресурсы», – сказал Эспиноза.

Showtime начал работу в 1986 году. После закрытия телеканала на рынке останутся два больших сервиса, продолжающих транслировать бокс – DAZN и ESPN.

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2 комментария

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Taaor
Это тот тип, который смеялся над Даной Белым, из-за якобы маленькой прибыли UFC))
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aleshon
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А теперь UFC уничтожил весь про бокс.
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