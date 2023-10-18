Телеканал Showtime Sports прекратит существование в конце года
Корпорация Paramount Global закроет Showtime Sports в конце 2023 года.
Информацию подтвердил руководитель телеканала Стивен Эспиноза.
«Решение Paramount Global не связано с работой, которую мы проделали за последние годы. К сожалению, быстроразвивающийся медиарынок вынудил компанию сделать сложный выбор и перераспределить ресурсы», – сказал Эспиноза.
Showtime начал работу в 1986 году. После закрытия телеканала на рынке останутся два больших сервиса, продолжающих транслировать бокс – DAZN и ESPN.
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