Макгрегор – о поединке Дэниса и Пола: «Это было лучше, чем любой бой Нейта Диаза»

Теги UFC MMA Нейт Диаз Конор Макгрегор бокс Диллон Дэнис Логан Пол Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор восхищен выступлением Диллона Дэниса в поединке с Логаном Полом.

«Я впечатлен Диллоном Дэнисом. Вот, что я вам скажу: Это было лучше, чем любой бой Нейта Диаза. Настоящее шоу!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор, но позже удалил пост.

Напомним, что вчера в Манчестере состоялся поединок между Логаном Полом и Диллоном Дэнисом. Судьи единогласно отдали победу Полу 60-54 в шести раундах, но итоговым результатом стала дисквалификация Дэниса за нарушение судейских команд, которые привели к массовой потасовке на ринге.

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