Уайт ответил Эспинозе из Showtime: «Этот подонок не имеет отношения к успеху Канело и Кроуфорда. Именно они продают турниры»

Теги UFC Showtime Дана Уайт MMA Сауль Альварес Теренс Кроуфорд бокс Райан Гарсия Стивен Эспиноза Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт назвал подонком Стивена Эспинозу за сравнение доходов бокса и UFC.

«Именно такого ответа я и ожидал от проныры Эспинозы. Этот подонок не имеет абсолютно никакого отношения к успеху Канело, Райана Гарсии и Теренса Кроуфорда. Эти парни – мега-звезды, и именно они причастны к продажам турниров.

Его попытка приписать себе какие-то заслуги, показывает, какой он высокомерный и заблуждающийся человек.

То, что этот клоун говорит об «уровнях», просто смешно. Продакшн боев на Showtime – это позор, и я говорю об этом уже давно. Эспиноза – маленький парень с большим ртом, абсолютный лжец», – написал в соцсетях президент UFC Дана Уайт.

Босс Showtime Sports – о UFC: «Они никогда не зарабатывали 20 млн за турнир, а мы это сделали трижды с апреля»

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4 комментария

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fan_stepan
ММА в лице UFC совсем скоро догонит боксерские вечера по всем аспектам
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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