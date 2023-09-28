Уайт ответил Эспинозе из Showtime: «Этот подонок не имеет отношения к успеху Канело и Кроуфорда. Именно они продают турниры»

Дана Уайт назвал подонком Стивена Эспинозу за сравнение доходов бокса и UFC.

«Именно такого ответа я и ожидал от проныры Эспинозы. Этот подонок не имеет абсолютно никакого отношения к успеху , и . Эти парни – мега-звезды, и именно они причастны к продажам турниров.

Его попытка приписать себе какие-то заслуги, показывает, какой он высокомерный и заблуждающийся человек.

То, что этот клоун говорит об «уровнях», просто смешно. Продакшн боев на Showtime – это позор, и я говорю об этом уже давно. Эспиноза – маленький парень с большим ртом, абсолютный лжец», – написал в соцсетях президент UFC Дана Уайт.

Босс Showtime Sports – о UFC: «Они никогда не зарабатывали 20 млн за турнир, а мы это сделали трижды с апреля»