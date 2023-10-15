Логан Пол: «Не исключаю, что снова выйду на ринг, если Макгрегор захочет защитить своего сучонка. Где это маленький лепрекон?»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор бокс Диллон Дэнис Логан Пол контент Бокс/MMA/UFC

Логан Пол заявил, что готов провести боксерский поединок с Конором Макгрегором.

«Эй, Конор, ты это видел? Я взял твоего ублюдка, посадил на поводок и повел на прогулку. Кто теперь настоящий боец, братан?

Честно говоря, бокс – это хобби для меня. Моя настоящая мечта – стать суперзвездой WWE, поэтому я вернусь туда. Там есть несколько чемпионатов, которые я хочу выиграть. Я кое-что присмотрел. Я американский мальчик, и я хочу этот титул взять в США. Рэй Мистерио, я уже обыграл тебя один раз, брат, и я будут там снова. Вперед!

Я не исключаю, что снова выйду на ринг, если Конор Макгрегор захочет защитить своего сучонка. Тогда я подерусь с ним прямо здесь. Где это маленький лепрекон? Где ты, Конор? Он бросил Диллона», – заявил блогер Логан Пол.

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3 комментария

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DonaldBrashear 2.0
нет, с Конором лучше посмотреть бой Джейка Пола, вот там будет интересно. Логан не особо хорош в боксе, быстро устает. А Вот Джейк против Конора, это намного громче бой будет и конкурентнее. С радостью посмотрел бы этот бой
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Dougie Hamilton
Логан просто потрясающий. Держит кейфеб в ВВЕ, при этом ещё и раскручивает потенциальный бой с Конором в боксе.
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