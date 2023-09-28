Босс Showtime Sports – о UFC: «Они никогда не зарабатывали 20 млн за турнир, а мы это сделали трижды с апреля»

Теги UFC Showtime MMA бокс Стивен Эспиноза Бокс/MMA/UFC

Босс Showtime Sports рассказал о финансовом превосходстве над UFC.

«Боевые виды спорта отличаются друг от друга. Не хочу никого обидеть, но есть разные уровни.

Доходы от турнира Канело против Чарло составят более $20 млн. За последние шесть месяцев это уже третье событие, собравшее более $20 млн.

К примеру, за всю 30-летнюю историю UFC никогда не собирали 20 млн за турнир. А с апреля мы сделали это трижды», – сказал босс Showtime Sports Стивен Эспиноза.

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2 комментария

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Вячеслав Тотров
цена на PPV боя Коннор-Хабиб была 55 и 65 долларов.если взять среднее 60 и умножить на 2,4 млн покупок,то получается 144 млн.вычтем 50 млн Коннора,30 Хабиба и 5 млн все остальные(это по самым высоким расценкам) и получится 59 млн.это только доход с платных подписок.а если добавить билеты,рекламу,спонсорские отчисления,то за сотку точно набежит.дядя несет ерунду
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Tayger
Ответ Вячеслав Тотров
цена на PPV боя Коннор-Хабиб была 55 и 65 долларов.если взять среднее 60 и умножить на 2,4 млн покупок,то получается 144 млн.вычтем 50 млн Коннора,30 Хабиба и 5 млн все остальные(это по самым высоким расценкам) и получится 59 млн.это только доход с платных подписок.а если добавить билеты,рекламу,спонсорские отчисления,то за сотку точно набежит.дядя несет ерунду
Он говорит исключительно о доходах с продажи билетов. В оригинальном твите есть эта информация
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