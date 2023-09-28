Босс Showtime Sports – о UFC: «Они никогда не зарабатывали 20 млн за турнир, а мы это сделали трижды с апреля»

Босс Showtime Sports рассказал о финансовом превосходстве над UFC.

«Боевые виды спорта отличаются друг от друга. Не хочу никого обидеть, но есть разные уровни.

Доходы от турнира Канело против Чарло составят более $20 млн. За последние шесть месяцев это уже третье событие, собравшее более $20 млн.

К примеру, за всю 30-летнюю историю никогда не собирали 20 млн за турнир. А с апреля мы сделали это трижды», – сказал босс Showtime Sports Стивен Эспиноза.

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