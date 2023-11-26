Юбенк-младший – о UFC: «Уайт монополизировал рынок MMA. В боксе мы зарабатываем гораздо больше»

Крис Юбенк-младший назвал единственный недостаток UFC.

«Мне нравится все в UFC, кроме того, как Дана Уайт монополизировал рынок MMA. Его ребята не получают столько, сколько мы зарабатываем в боксе. Но, на мой взгляд, это единственный недостаток UFC.

Это невероятно. Бойцам нужно искать другое место. Нганну – прекрасный пример. В боксе есть промоутеры и разные ассоциации... Все предлагают заработать. Конкуренция настолько высока, что всегда будем масса хороших предложений, в то время как Дане не нужно ни с кем конкурировать. Он подмял этот бизнес.

С моральной точки зрения эти ребята рискуют жизнью, им приходится спускаться в ад и обратно, чтобы тренироваться, попасть в октагон и драться, но им не компенсируют это должным образом. Это отстой. Но вы ничего не можете сделать, пока не появится конкуренция», – заявил экс-чемпион мира по боксу Крис Юбенк-младший.

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