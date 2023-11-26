Юбенк-младший – о UFC: «Уайт монополизировал рынок MMA. В боксе мы зарабатываем гораздо больше»

Теги UFC Дана Уайт MMA Крис Юбенк-младший бокс Бокс/MMA/UFC

Крис Юбенк-младший назвал единственный недостаток UFC.

«Мне нравится все в UFC, кроме того, как Дана Уайт монополизировал рынок MMA. Его ребята не получают столько, сколько мы зарабатываем в боксе. Но, на мой взгляд, это единственный недостаток UFC.

Это невероятно. Бойцам нужно искать другое место. Нганну – прекрасный пример. В боксе есть промоутеры и разные ассоциации... Все предлагают заработать. Конкуренция настолько высока, что всегда будем масса хороших предложений, в то время как Дане не нужно ни с кем конкурировать. Он подмял этот бизнес.

С моральной точки зрения эти ребята рискуют жизнью, им приходится спускаться в ад и обратно, чтобы тренироваться, попасть в октагон и драться, но им не компенсируют это должным образом. Это отстой. Но вы ничего не можете сделать, пока не появится конкуренция», – заявил экс-чемпион мира по боксу Крис Юбенк-младший.

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3 комментария

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rude.
Ответ Артем
А он подскажет, сколько зарабатывают парни в прелимах их турниров?
Вот-вот.
UFCшная минималка в 18-20к баксов для прелим-бокса очень жирный гонорар. Там даже 5к за счастье считатется.
Так же UFC полностью занимается страховкой и мед.обслуживанием, покрывает все расходы в этой области. В боксе это вопрос совести и чистоплотности твоего промоутера. Вполне сразу после боя могут выкинуть куда-то на обочину, и это не фигура речи. Такие боксеры так же не проходят нормальный мед.осмотр и выходят на ринг с травмами и проблемами со здоровьем...В UFC это исключенно.
+8
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+8
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Артем
А он подскажет, сколько зарабатывают парни в прелимах их турниров?
+8
-1
+7
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Александр Степанов
Сплошная болталогия. У меня тренер по кику выступает в боксе за 150к, при трансляции на фед канале. Звезды в боксе получают больше звезд ММА, но много ли в боксе именно звезд?
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