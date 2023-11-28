Отто Валлин: «Дюбуа нокаутировал Усика. Корпус – слабое место Александра»

Отто Валлин высказался о поединке Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

« отправил Усика в нокаут. На мой взгляд, это был легальный удар, а Усик просто жаловался, валяясь на настиле. Рефери не справился с работой и допустил ужасную ошибку, дав время на восстановление.

Никогда такого не видел и не понимаю, почему это произошло. Я изучал поединок Усика с – там было то же самое. Он жаловался на удары по корпусу. Думаю, это его слабое место», – сказал тяжеловес Отто Валлин.

Главный момент победы Усика – удар в пах от Дюбуа. Был ли?

Что такое удар ниже пояса? Разобрали с судьей на примере боя Усик – Дюбуа