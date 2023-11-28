Отто Валлин: «Дюбуа нокаутировал Усика. Корпус – слабое место Александра»
Отто Валлин высказался о поединке Александра Усика и Даниэля Дюбуа.
«Дюбуа отправил Усика в нокаут. На мой взгляд, это был легальный удар, а Усик просто жаловался, валяясь на настиле. Рефери не справился с работой и допустил ужасную ошибку, дав Александру время на восстановление.
Никогда такого не видел и не понимаю, почему это произошло. Я изучал поединок Усика с Муратом Гассиевым – там было то же самое. Он жаловался на удары по корпусу. Думаю, это его слабое место», – сказал тяжеловес Отто Валлин.
Главный момент победы Усика – удар в пах от Дюбуа. Был ли?
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