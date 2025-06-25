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Арман Царукян: «Хейтеры, продолжайте ненавидеть меня. Вы приносите много просмотров»

Арман Царукян рассказал, как относится к критике в свой адрес.

«В жизни все возможно. Если ты хочешь быть чемпионом, то можешь им стать. Мне плевать, что люди говорят обо мне. Хейтеры, продолжайте ненавидеть меня. Вы приносите много просмотров», – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян.

Царукян (22-3) в последний раз дрался в апреле прошлого года, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Ранее стало известно, что он будет страховать титульный бой на UFC 317.

Царукян ответил Топурии: «Молись, чтобы с Оливейрой ничего не случилось»

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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Red Corner MMA
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