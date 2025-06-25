Кевин Холланд и Даниэль Родригес подерутся на UFC 318 (Кевин К)
Кевин Холланд и Даниэль Родригес подерутся на UFC 318.
Об этом сообщает инсайдер Кевин К. Турнир состоится в ночь с 19 на 20 июля и пройдет в Новом Орлеане, штат Луизиана.
Холланд (28-13) в последний раз выступал в начале июня, когда победил Висенте Луке удушающим приемом во втором раунде.
Родригес (19-5) в мае выиграл у Сантьяго Понсиниббио техническим нокаутом в третьем раунде. Он идет на серии из двух побед.
Кевин Холланд: «Хочу драться со стариками и легкими соперниками. Держите молодых парней подальше от меня»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Кевина К
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