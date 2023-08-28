Тренер Дюбуа: «В пятом раунде был нокаут. Усик, прекрати обманывать и будь справедливым»

Теги Александр Усик Дон Чарльз бокс Даниэль Дюбуа Усик - Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Тренер Даниэля Дюбуа призвал Александра Усика к честности.

«Я опустошен. Разрушен – это преуменьшение. Даниэль Дюбуа был лишен своего момента. Команда, семья, друзья, страна – всех ограбили прошлой ночью.

Мы знали, что должны закончить бой в шести раундах, что нам и удалось сделать в пятом раунде. Это был нокаут. Это был даже не нокдаун, а настоящий нокаут.

Есть только один Бог. Усика всегда видели крестящимся и молящимся. Я хочу знать, какому Богу он поклоняется, потому что он не лжет.

Усик, прекрати обманывать и будь справедливым. Если ты религиозный человек, как утверждаешь, то не будешь обманывать во имя Бога», – заявил Дон Чарльз.

Напомним, что Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде, сохранив чемпионские титулы в тяжелом весе.

Усик доказал, что возраст, простой и габариты для него не проблема. Но был уязвим в ударах по корпусу

Главный момент победы Усика – удар в пах от Дюбуа. Был ли?

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2 комментария

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varlan
Тогда и тебе надо поклясться что не лжешь, а Там вас рассудят
+4
0
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Alex1104
Ответ varlan
Тогда и тебе надо поклясться что не лжешь, а Там вас рассудят
Он отмажется - бил-то не он, а Дюбуа.
А в принципе прикольно: шваркнул, скажем так, ниже пояса, и ходишь везде рассказываешь, что на самом деле победил.
Политика, шмолитика, но по факту - удар не по правилам.
+1
-1
0
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