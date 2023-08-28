Тренер Дюбуа: «В пятом раунде был нокаут. Усик, прекрати обманывать и будь справедливым»
Тренер Даниэля Дюбуа призвал Александра Усика к честности.
«Я опустошен. Разрушен – это преуменьшение. Даниэль Дюбуа был лишен своего момента. Команда, семья, друзья, страна – всех ограбили прошлой ночью.
Мы знали, что должны закончить бой в шести раундах, что нам и удалось сделать в пятом раунде. Это был нокаут. Это был даже не нокдаун, а настоящий нокаут.
Есть только один Бог. Усика всегда видели крестящимся и молящимся. Я хочу знать, какому Богу он поклоняется, потому что он не лжет.
Усик, прекрати обманывать и будь справедливым. Если ты религиозный человек, как утверждаешь, то не будешь обманывать во имя Бога», – заявил Дон Чарльз.
Напомним, что Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде, сохранив чемпионские титулы в тяжелом весе.
Усик доказал, что возраст, простой и габариты для него не проблема. Но был уязвим в ударах по корпусу
А в принципе прикольно: шваркнул, скажем так, ниже пояса, и ходишь везде рассказываешь, что на самом деле победил.
Политика, шмолитика, но по факту - удар не по правилам.