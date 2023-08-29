Чисора – о поражении Дюбуа: «Черный парень дрался в белой стране. Чего вы ожидали?»

Дерек Чисора объяснил причину поражения Даниэля Дюбуа от Александра Усика.

«Черный парень дрался в белой стране, вокруг были одни белые. Рефери – белый, как и боковые судьи. Чего вы ожидали?

Даже если бы нокаутировал , им было бы наплевать.

Нам необходима система видеоповторов», – заявил экс-претендент на титул чемпиона мира .

Напомним, что в пятом раунде Дюбуа ударил Усика ниже пояса, после чего бой был остановлен на несколько минут.

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