Чисора – о поражении Дюбуа: «Черный парень дрался в белой стране. Чего вы ожидали?»

Теги Александр Усик Дерек Чисора бокс Даниэль Дюбуа Усик - Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Дерек Чисора объяснил причину поражения Даниэля Дюбуа от Александра Усика.

«Черный парень дрался в белой стране, вокруг были одни белые. Рефери – белый, как и боковые судьи. Чего вы ожидали?

Даже если бы Дюбуа нокаутировал Усика, им было бы наплевать.

Нам необходима система видеоповторов», – заявил экс-претендент на титул чемпиона мира Дерек Чисора.

Напомним, что в пятом раунде Дюбуа ударил Усика ниже пояса, после чего бой был остановлен на несколько минут.

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1 комментарий

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Ильмарчик
Не надо искать черного парня в темной комнате.
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