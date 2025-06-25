Фахретдинов встретится с Густафссоном на турнире UFC в Париже (Марсель Дорфф)

Ринат Фахретдинов встретится с Андреасом Густафссоном на турнире UFC в Париже.

Об этом рассказал инсайдер Марсель Дорфф. Ивент состоится 6 сентября.

Ринат Фахретдинов (24-2-1) в последний раз дрался в октябре прошлого года, когда победил Карлоса Леаля единогласным решением судей.

Андреас Густафссон (12-2) в июне выиграл у Хаоса Уильямса судейским решением. Бой стал для него дебютным в UFC.

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