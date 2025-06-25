Оливейра пообещал работать первым номером против Топурии: «Я проблема этого дивизиона. Буду идти вперед»
Чарльз Оливейра пообещал работать первым номером в поединке с Илией Топурией.
«Я буду идти вперед. Буду оказывать на него давление. Я проблема для этого дивизиона. Лев, который не собирается отступать. Вы увидите это в субботу. Я выйду и возьму то, что принадлежит мне», – сказал боец легкого веса UFC Чарльз Оливейра.
Напомним, что бой за вакантный пояс в легком весе между Оливейрой и Илией Топурией состоится в ночь на 29 июня и возглавит турнир UFC 317, который пройдет в Лас-Вегасе.
Топурия идет за новым поясом UFC. И еще одним нокаутом
Чарльз Оливейра: «Буду на шаг впереди Топурии в каждой области. Собираюсь закончить его победную серию»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Championship Rounds
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