Оливейра пообещал работать первым номером против Топурии: «Я проблема этого дивизиона. Буду идти вперед»

Чарльз Оливейра пообещал работать первым номером в поединке с Илией Топурией.

«Я буду идти вперед. Буду оказывать на него давление. Я проблема для этого дивизиона. Лев, который не собирается отступать. Вы увидите это в субботу. Я выйду и возьму то, что принадлежит мне», – сказал боец легкого веса UFC Чарльз Оливейра .

Напомним, что бой за вакантный пояс в легком весе между Оливейрой и Илией Топурией состоится в ночь на 29 июня и возглавит турнир UFC 317, который пройдет в Лас-Вегасе.

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