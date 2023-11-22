Чимаев отклонил вызов Прохазки: «Мне нужен пояс»

Хамзат Чимаев отказался от поединка с Иржи Прохазкой.

Ранее чешский боец предложил Чимаеву провести бой в полутяжелом весе.

«Ты уже проиграл, а мне нужен чемпионский пояс», – написал Чимаев в социальных сетях.

Титульный поединок между Прохазкой и Алексом Перейрой прошел в главном событии UFC 295. Иржи проиграл нокаутом во втором раунде.

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