Чимаев отклонил вызов Прохазки: «Мне нужен пояс»
Хамзат Чимаев отказался от поединка с Иржи Прохазкой.
Ранее чешский боец предложил Чимаеву провести бой в полутяжелом весе.
«Ты уже проиграл, а мне нужен чемпионский пояс», – написал Чимаев в социальных сетях.
Титульный поединок между Прохазкой и Алексом Перейрой прошел в главном событии UFC 295. Иржи проиграл нокаутом во втором раунде.
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