Чимаев отклонил вызов Прохазки: «Мне нужен пояс»

Теги UFC MMA Хамзат Чимаев Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев отказался от поединка с Иржи Прохазкой.

Ранее чешский боец предложил Чимаеву провести бой в полутяжелом весе.

«Ты уже проиграл, а мне нужен чемпионский пояс», – написал Чимаев в социальных сетях.

Титульный поединок между Прохазкой и Алексом Перейрой прошел в главном событии UFC 295. Иржи проиграл нокаутом во втором раунде.

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4 комментария

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Эльф из ФБК
У Кадырова попроси пояс, тот сейчас активно с наградами работает
+11
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Чигорин
Чего уж Перейра, пусть сразу Аспиналла вызывает... Хотя и Перейра ему мозги в пол вобьёт без проблем...
+2
0
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Мага осторожный
Чех не хочет с чехом драться
+1
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