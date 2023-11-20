Чимаев – Уайту: «Дай мне прикончить Перейру»
Хамзат Чимаев попросил президента UFC устроить бой с Алексом Перейрой.
«Дана Уайт, дай мне прикончить Алекса Перейру», – написал в соцсетях боец UFC Хамзат Чимаев.
Отметим, что Чимаев выступает в средней весовой категории, а Перейра – в полутяжелой. Ранее бразилец был чемпионом UFC в среднем весе.
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