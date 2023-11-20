Чимаев – Уайту: «Дай мне прикончить Перейру»

Хамзат Чимаев попросил президента UFC устроить бой с Алексом Перейрой.

«Дана Уайт, дай мне прикончить Алекса Перейру», – написал в соцсетях боец UFC Хамзат Чимаев.

Отметим, что Чимаев выступает в средней весовой категории, а Перейра – в полутяжелой. Ранее бразилец был чемпионом UFC в среднем весе.

Дана Уайт: «Чимаев сказал, что сломал руку в первом раунде. Если все в порядке, то мы организуем титульный бой»

Победитель боя Чимаев – Усман подерется со Стриклендом за титул UFC (Yahoo Sports)