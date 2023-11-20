Чимаев – Уайту: «Дай мне прикончить Перейру»

Теги UFC Дана Уайт MMA Хамзат Чимаев Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев попросил президента UFC устроить бой с Алексом Перейрой.

«Дана Уайт, дай мне прикончить Алекса Перейру», – написал в соцсетях боец UFC Хамзат Чимаев.

Отметим, что Чимаев выступает в средней весовой категории, а Перейра – в полутяжелой. Ранее бразилец был чемпионом UFC в среднем весе.

Дана Уайт: «Чимаев сказал, что сломал руку в первом раунде. Если все в порядке, то мы организуем титульный бой»

Победитель боя Чимаев – Усман подерется со Стриклендом за титул UFC (Yahoo Sports)

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3 комментария

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djamel
Перейра отлупит тебя, как соседского ишака. Чимаев превращается в этакого Масвидаля - много болтовни, трешток, невнятные бои.
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Bayern Munich
Началось
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fhneh
Ответ djamel
Перейра отлупит тебя, как соседского ишака. Чимаев превращается в этакого Масвидаля - много болтовни, трешток, невнятные бои.
Так Чимаев с ним в стойке секунд 10 проведёт, не больше
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