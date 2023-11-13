Хамзат Чимаев: «Хотел бы взять реванш у дю Плесси за моего друга, Даррена Тилла»

Теги UFC MMA Даррен Тилл Хамзат Чимаев Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев заявил, что ему без разницы с кем драться за титул.

«Мне без разницы, с кем драться. Дрикус [дю Плесси] выиграл у моего близкого друга, Даррена Тилла, хотелось бы реванш взять у него. И со Стриклендом на спаррингах хорошо работали. По сути, я все спарринги у него выиграл, но теперь надо доказать это в клетке. Хочется себе показать, что я могу у него в клетке тоже выиграть», – заявил боец UFC Хамзат Чимаев.

Чимаев отказался от титульного боя на UFC 297: «У меня маленькие травмы. С ними не получится подготовиться»

Официально: Шон Стрикленд подерется с Дрикусом дю Плесси на UFC 297

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1 комментарий

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Мага осторожный
У сына Кадырова возьми реванш
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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