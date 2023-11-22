Прохазка – Чимаеву: «Я бы хотел поприветствовать тебя в полутяжелом дивизионе»

Иржи Прохазка обратился к Хамзату Чимаеву.

«Я бы хотел поприветствовать тебя в полутяжелом дивизионе», – написал в соцсетях.

Ранее Чимаев попросил президента UFC Дану Уайта устроить ему бой с чемпионом промоушена в полутяжелом весе . Сам Чимаев выступает в средней весовой категории.

Прохазка – о спарринге с Чимаевым: «Я тренировался влегкую, а он вел себя как сумасшедший»

Чимаев заявил, что побил Прохазку на спарринге. Иржи ответил