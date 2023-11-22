Прохазка – Чимаеву: «Я бы хотел поприветствовать тебя в полутяжелом дивизионе»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Хамзат Чимаев Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

Иржи Прохазка обратился к Хамзату Чимаеву.

«Я бы хотел поприветствовать тебя в полутяжелом дивизионе», – написал Прохазка в соцсетях.

Ранее Чимаев попросил президента UFC Дану Уайта устроить ему бой с чемпионом промоушена в полутяжелом весе Алексом Перейрой. Сам Чимаев выступает в средней весовой категории.

Прохазка – о спарринге с Чимаевым: «Я тренировался влегкую, а он вел себя как сумасшедший»

Чимаев заявил, что побил Прохазку на спарринге. Иржи ответил

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1 комментарий

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django090kz04
хороший бой был бы
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