Прохазка – Чимаеву: «Я бы хотел поприветствовать тебя в полутяжелом дивизионе»
Иржи Прохазка обратился к Хамзату Чимаеву.
«Я бы хотел поприветствовать тебя в полутяжелом дивизионе», – написал Прохазка в соцсетях.
Ранее Чимаев попросил президента UFC Дану Уайта устроить ему бой с чемпионом промоушена в полутяжелом весе Алексом Перейрой. Сам Чимаев выступает в средней весовой категории.
Прохазка – о спарринге с Чимаевым: «Я тренировался влегкую, а он вел себя как сумасшедший»
Чимаев заявил, что побил Прохазку на спарринге. Иржи ответил
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