Чимаев планирует вернуться в Россию: «Родина значит для меня все»

Хамзат Чимаев заявил, что планирует вернуться в Россию.

«Родина значит для меня все, потому что я тут родился и вырос. Моя кровь тут. В будущем хочется вернуться и делать что-то хорошее для своего народа, не всегда же буду драться.

Да, у меня большая поддержка. Рамзан Ахматович [Кадыров] и его дети – они мне очень помогают. Я никогда ни в чем не нуждался. Горжусь свои народом, горжусь своими друзьями и братьями, которые меня поддерживают», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.

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