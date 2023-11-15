Чимаев планирует вернуться в Россию: «Родина значит для меня все»

Теги UFC MMA Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев заявил, что планирует вернуться в Россию.

«Родина значит для меня все, потому что я тут родился и вырос. Моя кровь тут. В будущем хочется вернуться и делать что-то хорошее для своего народа, не всегда же буду драться.

Да, у меня большая поддержка. Рамзан Ахматович [Кадыров] и его дети – они мне очень помогают. Я никогда ни в чем не нуждался. Горжусь свои народом, горжусь своими друзьями и братьями, которые меня поддерживают», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.

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3 комментария

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fisher40
"Родина там, где жопа в тепле" (с) откровения от чечено-шведо-арабского россиянина
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Идущий к реке
Я узнал, что у меня Есть огpомная семья — Дорогой отец Рамзан, Братья - Ахмат, Эли и Адам! Мерсы, небо голубое — Это все мое, pодное! Это Родина моя! Ахмат - Сила крикну я!
+2
0
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realsila
Ответ Идущий к реке
Я узнал, что у меня Есть огpомная семья — Дорогой отец Рамзан, Братья - Ахмат, Эли и Адам! Мерсы, небо голубое — Это все мое, pодное! Это Родина моя! Ахмат - Сила крикну я!
Гений!
0
0
0
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