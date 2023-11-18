Прохазка встретился с фанатами после проигрыша Перейре: «Спасибо, Чехия. Верю в свой путь – это моя победа»
Иржи Прохазка поблагодарил фанатов за встречу после проигрыша Алексу Перейре.
«Спасибо, Чешская республика. Если открыться возможности вырасти, то дорога будет свободной. Я здесь, верю в свой путь – это моя победа», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка.
Напомним, Прохазка проиграл нокаутом Алексу Перейре в бою за титул UFC в полутяжелом весе. Ранее Иржи владел поясом, но в конце 2022 года добровольно отказался от него из-за травмы.
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