Прохазка встретился с фанатами после проигрыша Перейре: «Спасибо, Чехия. Верю в свой путь – это моя победа»

Иржи Прохазка поблагодарил фанатов за встречу после проигрыша Алексу Перейре.

«Спасибо, Чешская республика. Если открыться возможности вырасти, то дорога будет свободной. Я здесь, верю в свой путь – это моя победа», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в полутяжелом весе .

Напомним, Прохазка проиграл нокаутом в бою за титул в полутяжелом весе. Ранее Иржи владел поясом, но в конце 2022 года добровольно отказался от него из-за травмы.

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