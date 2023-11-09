Прохазка заявил, что не станет драться с Чимаевым на улице: «Я нормальный человек и показываю все в клетке»

Теги UFC MMA Хамзат Чимаев Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

Иржи Прохазка отказался решать конфликт с Чимаевым вне октагона.

«У меня сейчас с ним нет никаких пересечений и я не испытываю к нему никакой злости или чего-то такого.

Я не тот тип бойца, который устраивает экшн каждый раз какой-нибудь. Я нормальный человек, я все показываю в клетке. Вот и все», – сказал бывший чемпион UFC Иржи Прохазка.

Прохазка – о спарринге с Чимаевым: «Я тренировался влегкую, а он вел себя как сумасшедший»

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7 комментариев

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Назар Игорь
На улице с ним драться рискованно, это в клетке 1×1, а на улице против всей команды придëтся, они любят вдесятером на одного, хабиб это хорошо показал.
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rude.
Ответ Мадина Уйгурова
Хабиб вроде как трусом у вас был, который спрятался в автобусе и не вышел против 10 друзей Конора, нет? Потом правда в клетке 1 на 1 несмотря на кучу нарушений со стороны Чикена наказал его, и вдовесок ринулся в одного на троих додиков друзей Конора. Забыли? Ах да, у вас там другая история.
Вот именно что Хабиб очконул выходить с бусика потому что там грядка подвыпивших ирландцев стояла, которая тебя запинает ногами, оденет на голову урну и обоссыт сверху, и плевать им на твой контроль сверху.
А прижать одного Артемку в коридорчике с толпой уцышек под рукой, ну эт мы можем, да.
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rude.
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KZT
Правильно сказал. Зачем связываться с дикарями.
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Сиражудин Халало
Ответ Назар Игорь
На улице с ним драться рискованно, это в клетке 1×1, а на улице против всей команды придëтся, они любят вдесятером на одного, хабиб это хорошо показал.
Хабиб 29 раз официально выходил один на один и что? Что то поменялось?
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We are Arsenal
Ответ Назар Игорь
На улице с ним драться рискованно, это в клетке 1×1, а на улице против всей команды придëтся, они любят вдесятером на одного, хабиб это хорошо показал.
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rude.
Ответ We are Arsenal
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Вообще мимо) На меня катали как раз любители крупного рогатого скота, было дело)
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