Прохазка заявил, что не станет драться с Чимаевым на улице: «Я нормальный человек и показываю все в клетке»
Иржи Прохазка отказался решать конфликт с Чимаевым вне октагона.
«У меня сейчас с ним нет никаких пересечений и я не испытываю к нему никакой злости или чего-то такого.
Я не тот тип бойца, который устраивает экшн каждый раз какой-нибудь. Я нормальный человек, я все показываю в клетке. Вот и все», – сказал бывший чемпион UFC Иржи Прохазка.
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А прижать одного Артемку в коридорчике с толпой уцышек под рукой, ну эт мы можем, да.