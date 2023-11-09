Прохазка заявил, что не станет драться с Чимаевым на улице: «Я нормальный человек и показываю все в клетке»

Иржи Прохазка отказался решать конфликт с Чимаевым вне октагона.

«У меня сейчас с ним нет никаких пересечений и я не испытываю к нему никакой злости или чего-то такого.

Я не тот тип бойца, который устраивает экшн каждый раз какой-нибудь. Я нормальный человек, я все показываю в клетке. Вот и все», – сказал бывший чемпион UFC Иржи Прохазка.

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