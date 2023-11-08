Прохазка – о спарринге с Чимаевым: «Я тренировался влегкую, а он вел себя как сумасшедший»

Иржи Прохазка рассказал о спарринге с Хамзатом Чимаевым.

Весной Чимаев заявил, что побил чешского бойца на одной из тренировок.

«Я оставил обсуждения его и всех этих вещей, потому что он… Он выставляет истории, которые случались на тренировках. Неправильно так делать. Я тогда тренировался влегкую, а он все время вел себя как сумасшедший.

Но это неважно. Если я встречусь с ним в клетке, я одержу победу. Остальное не имеет значения», – сказал экс-чемпион в полутяжелом весе .

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