Прохазка – о спарринге с Чимаевым: «Я тренировался влегкую, а он вел себя как сумасшедший»
Иржи Прохазка рассказал о спарринге с Хамзатом Чимаевым.
Весной Чимаев заявил, что побил чешского бойца на одной из тренировок.
«Я оставил обсуждения его и всех этих вещей, потому что он… Он выставляет истории, которые случались на тренировках. Неправильно так делать. Я тогда тренировался влегкую, а он все время вел себя как сумасшедший.
Но это неважно. Если я встречусь с ним в клетке, я одержу победу. Остальное не имеет значения», – сказал экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка.
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