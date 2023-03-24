Чимаев заявил, что побил Прохазку на спарринге. Иржи ответил

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Хамзат Чимаев Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка сообщил о желании провести поединок с Хамзатом Чимаевым. Ранее Чимаев рассказал о том, что побил Прохазку во время спарринга.

«Он снова и снова поднимает информацию четырехлетней давности. Информацию, которая не должна покидать стены зала.

Когда мы встретимся в октагоне, я покажу тебе свою настоящую мощь», – сказал Прохазка на видео, опубликованном в социальных сетях.

Чимаев про бой с Прохазкой: «Если у него есть пояс, он мне интересен, если нет – то он тупой»

Новый чемпион UFC: Прохазка живет отшельником, следует кодексу самураев и тренируется на деревьях – его сравнивают с Брюсом Ли

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3 комментария

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Мага осторожный
чимаев главный балабол юфс
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Кирилл Конопельченко
Камшот еще бы вспомнил кого бил в детстве.
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Егор Крид58
только если в борьбе, в стойке Иржи нокаутирует Хамзата
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