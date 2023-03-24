Чимаев заявил, что побил Прохазку на спарринге. Иржи ответил

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка сообщил о желании провести поединок с Хамзатом Чимаевым. Ранее Чимаев рассказал о том, что побил Прохазку во время спарринга.

«Он снова и снова поднимает информацию четырехлетней давности. Информацию, которая не должна покидать стены зала.

Когда мы встретимся в октагоне, я покажу тебе свою настоящую мощь», – сказал Прохазка на видео, опубликованном в социальных сетях.

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