Прохазка не жалеет, что освободил титул из-за травмы: «Это было правильное решение, шоу должно продолжаться»

Иржи Прохазка заявил, что не жалеет об отказе от титула UFC из-за травмы плеча.

«Это было правильное решение. Шоу должно продолжаться, дивизион должен развиваться. Хотел выяснить, кто лучший в этом весе, чтобы затем с ним столкнуться», – сказал бывший чемпион UFC Иржи Прохазка, который в ночь на 12 ноября подерется с за титул в полутяжелом весе.

Напомним, в конце 2022 года Иржи Прохазка получил травму плеча и добровольно освободил титул.

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