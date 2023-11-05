Менеджер Махачева опроверг информацию о реванше с Оливейрой на UFC 297

Менеджер Махачева опроверг информацию о реванше с Оливейрой в январе.

«Новость о поединке между Махачевым и Оливейрой в январе – фейк.

Ребята, пожалуйста, не слушайте людей, которые даже не могут получить лицензию на мероприятия UFC. Долбанные лжецы», – написал в соцсетях Али Абдель-Азиз.

Ранее журналист Ариэль Хельвани заявил, что бой Махачева и Оливейры может возглавить UFC 297 21 января.

Али Абдель-Азиз: «Махачев – лучший боец в мире на данный момент»

Гейджи считает, что Оливейра не заслужил реванш с Махачевым: «У него был второй шанс, но он слился»