Менеджер Махачева опроверг информацию о реванше с Оливейрой на UFC 297

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Али Абдель-Азиз Ариэль Хельвани UFC 297 Бокс/MMA/UFC

Менеджер Махачева опроверг информацию о реванше с Оливейрой в январе.

«Новость о поединке между Махачевым и Оливейрой в январе – фейк.

Ребята, пожалуйста, не слушайте людей, которые даже не могут получить лицензию на мероприятия UFC. Долбанные лжецы», – написал в соцсетях Али Абдель-Азиз.

Ранее журналист Ариэль Хельвани заявил, что бой Махачева и Оливейры может возглавить UFC 297 21 января.

Али Абдель-Азиз: «Махачев – лучший боец в мире на данный момент»

Гейджи считает, что Оливейра не заслужил реванш с Махачевым: «У него был второй шанс, но он слился»

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