Гейджи считает, что Оливейра не заслужил реванш с Махачевым: «У него был второй шанс, но он слился»
Джастин Гейджи не считает, что Чарльз Оливейра заслужил бой за титул UFC.
«Я говорил ранее, что у Чарльза Оливейры уже был шанс. Затем он получил вторую возможность, но слился», – сказал обладатель титула BMF Джастин Гейджи.
Напомним, Чарльз Оливейра должен был подраться с Исламом Махачевым на турнире UFC 294, но за две недели до реванша он получил травму лица и выбыл. В 2022-м Чарльз проиграл Исламу во втором раунде главного события UFC 280 в бою за титул в легком весе.
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Он так то Оливейре слил .
Да и сам слился , когда ему предложили выйти на замену. Чего он ждёт?
В лучшем случае , пока Махаяны будет штурмовать другой дивизион , ему как раз Оливейру и дадут. Которому он опять сольет :)