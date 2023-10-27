Гейджи считает, что Оливейра не заслужил реванш с Махачевым: «У него был второй шанс, но он слился»

Джастин Гейджи не считает, что Чарльз Оливейра заслужил бой за титул UFC.

«Я говорил ранее, что у уже был шанс. Затем он получил вторую возможность, но слился», – сказал обладатель титула BMF Джастин Гейджи.

Напомним, Чарльз Оливейра должен был подраться с на турнире 294, но за две недели до реванша он получил травму лица и выбыл. В 2022-м Чарльз проиграл Исламу во втором раунде главного события UFC 280 в бою за титул в легком весе.

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