Гейджи считает, что Оливейра не заслужил реванш с Махачевым: «У него был второй шанс, но он слился»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи не считает, что Чарльз Оливейра заслужил бой за титул UFC.

«Я говорил ранее, что у Чарльза Оливейры уже был шанс. Затем он получил вторую возможность, но слился», – сказал обладатель титула BMF Джастин Гейджи.

Напомним, Чарльз Оливейра должен был подраться с Исламом Махачевым на турнире UFC 294, но за две недели до реванша он получил травму лица и выбыл. В 2022-м Чарльз проиграл Исламу во втором раунде главного события UFC 280 в бою за титул в легком весе.

Гейджи хочет драться с Махачевым в феврале-марте 2024 года: «Я готовлюсь к этому»

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
h5fvhwbkbh
У тебя тоже было два шанса и в обоих случаях ты постучал
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
whoisme
Ой, Гетжи в 2 титульниках 10 минут в клетке был, больше спал чем дрался
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рамиль Абдрахманов
Оливейра больше заслуживает
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джони Му
Гейджи тоже не претендент. Очередной удушающий поймает и на этом всё
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muerte
вообще Гейджи предлагали выскочить против Ислама, но он отказался и вышел Волк
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Ответ h5fvhwbkbh
У тебя тоже было два шанса и в обоих случаях ты постучал
Ну не с Махачевым же
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Толстюк
Ответ Politruk
А в чём он не прав?! Безответственность и разгильдяйство. Как можно было спаринговать без шлема за 10 дней до боя?!
Там у типов вообще особенный тип спаррингов))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Урматбек Абжалов
Ответ Джони Му
Гейджи тоже не претендент. Очередной удушающий поймает и на этом всё
Будет хет-трик по тапам🤣
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Politruk
А в чём он не прав?! Безответственность и разгильдяйство. Как можно было спаринговать без шлема за 10 дней до боя?!
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SGambler
Кто бы говорил о сливах, азизовским вообще нельзя давать драться между собой, там без всяких договорняков и сливов не обойдется. Видимо шейховских денег хочется Гейджи. Неинтересно.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СвинопаС
Гэтжи победив Порье заслуживает титуьный бой не меньше Оливейры, который упустил свой шанс. Банкует, разумеется, Дана, но я бы с большим удовольствием посмотрел бой Махачева с чемпионом полусреднего дивизиона.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Просто Космос
У Гейджи тоже был шанс, но он слился , не выйдя на замену.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Просто Космос
Ответ <~Inter~>
Ну не с Махачевым же
Ну да. Давайте посмотрим , как он с Махачевым постучит.
Он так то Оливейре слил .
Да и сам слился , когда ему предложили выйти на замену. Чего он ждёт?
В лучшем случае , пока Махаяны будет штурмовать другой дивизион , ему как раз Оливейру и дадут. Которому он опять сольет :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий