Бой Махачева и Оливейры может возглавить UFC 297 21 января

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Ариэль Хельвани Махачев - Оливейра UFC 297 Бокс/MMA/UFC

Махачев и Оливейра могут провести титульный бой в январе.

Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани. По его информации, такой вариант находится в разработке.

Планировалось, что на UFC 297 в Торонто пройдет бой между Алексом Волкановски и Илией Топурией, но он может перенестись на февраль.

Реванш между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой должен был возглавить UFC 294 в Абу-Даби, но Оливейра из-за травмы снялся с турнира за 10 дней до боя.

В октябре-2022 Махачев досрочно победил Оливейру и впервые стал чемпионом UFC.

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2 комментария

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Анастасия Плинтусова
Да не,мне кажется наврятли прям
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RashNomadKazakh
Слишком рано.
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