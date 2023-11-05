Бой Махачева и Оливейры может возглавить UFC 297 21 января

Махачев и Оливейра могут провести титульный бой в январе.

Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани. По его информации, такой вариант находится в разработке.

Планировалось, что на UFC 297 в Торонто пройдет бой между Алексом Волкановски и Илией Топурией, но он может перенестись на февраль.

Реванш между и должен был возглавить UFC 294 в Абу-Даби, но Оливейра из-за травмы снялся с турнира за 10 дней до боя.

В октябре-2022 Махачев досрочно победил Оливейру и впервые стал чемпионом .

Боже, Оливейра – новый Фергюсон. Из-за глупости больше никогда не будет чемпионом