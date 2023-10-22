Чарльз Оливейра: «Я готов вновь подраться с Махачевым в начале следующего года»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра заявил, что готов подраться с Исламом Махачевым в 2024 году.

«Я готов вновь подраться с Махачевым. Думаю, это можно сделать в начале следующего года», – заявил боец UFC Чарльз Оливейра.

Напомним, что изначально соперником россиянина должен был стать именно Оливейра, но он получил травму. В первом бою бразилец проиграл Исламу удушающим приемом в стартовом раунде.

Ислам Махачев – первый в истории UFC боец, который провел три поединка подряд против соперников из топ-3 рейтинга P4P

Махачев против реванша с Оливейрой: «В легком весе сейчас в топе много сбитых летчиков»

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gosha7202@mail.ru
Главное на спарринги шлем надевать не забывать
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KZT
Это больше никому не интересно.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юра Г
не тебе сроки устанавливать, поезд ушел...
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
пусть с Гейджи реванш проводит. Бой Махачева с Колби или Эдвардсом выглядит интереснее
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан И
Эти бразилы, по-любому раньше весны его не увидим
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arti22
Та иди отдыхай, в плейстейшне можешь с Махачевым подраться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максон121
"Я готов"...Мало кому интересно на что он готов,у него был шанс и он его по собственной тупости пролюбил.Махачеву надо в полусредний пробовать подниматься,а Оливейра пусть ждёт,может пару боёв промежуточных провести,а там глядишь и второго боя вообще не будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий