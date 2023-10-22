Чарльз Оливейра: «Я готов вновь подраться с Махачевым в начале следующего года»

Чарльз Оливейра заявил, что готов подраться с Исламом Махачевым в 2024 году.

«Я готов вновь подраться с Махачевым. Думаю, это можно сделать в начале следующего года», – заявил боец UFC Чарльз Оливейра.

Напомним, что изначально соперником россиянина должен был стать именно Оливейра, но он получил травму. В первом бою бразилец проиграл Исламу удушающим приемом в стартовом раунде.

Ислам Махачев – первый в истории UFC боец, который провел три поединка подряд против соперников из топ-3 рейтинга P4P

Махачев против реванша с Оливейрой: «В легком весе сейчас в топе много сбитых летчиков»