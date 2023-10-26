Али Абдель-Азиз: «Махачев – лучший боец в мире на данный момент»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Али Абдель-Азиз Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз назвал Ислама Махачева лучшим бойцом в мире.

«Ислам Махачев – лучший боец в мире на данный момент. Докажите, что я не прав», – написал в соцсетях менеджер чемпиона UFC в легком весе Али Абдель-Азиз.

Напомним, что 21 октября в Абу-Даби Махачев нокаутировал Алекса Волкановски и защитил титул.

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8 комментариев

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Тим Тим
железобетон
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Анвар Сауров
После слива Джонса можно сказать что да. Джонс года два тянул с дебютом в тяжах пока там доминировали Миочич и Нганну , затем вышел против предсказуемого Гана и сейчас опять тянет с Миочичем. Ждет пока он с тросточкой выйдет на бой ?? Р4Р однозначно надо менять , 1#Ислам 2#Волк#3Джонс4#5#Оливейра
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GaasJT
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Grateskdurun
Ответ Тим Тим
железобетон
а как же конор макгрегор?
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toreto-05
Ответ Алексей Толстюк
Тип связки рвет и вылетает на несколько месяцев, в каком месте он слился? Сливался Хабиб от Тони, но явно не Джонс))
но зато, вот точно, Тони от Хабиба не сливался, даже даже
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