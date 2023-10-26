Али Абдель-Азиз: «Махачев – лучший боец в мире на данный момент»

Али Абдель-Азиз назвал Ислама Махачева лучшим бойцом в мире.

« – лучший боец в мире на данный момент. Докажите, что я не прав», – написал в соцсетях менеджер чемпиона в легком весе .

Напомним, что 21 октября в Абу-Даби Махачев нокаутировал и защитил титул.

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