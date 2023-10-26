Али Абдель-Азиз: «Махачев – лучший боец в мире на данный момент»
Али Абдель-Азиз назвал Ислама Махачева лучшим бойцом в мире.
«Ислам Махачев – лучший боец в мире на данный момент. Докажите, что я не прав», – написал в соцсетях менеджер чемпиона UFC в легком весе Али Абдель-Азиз.
Напомним, что 21 октября в Абу-Даби Махачев нокаутировал Алекса Волкановски и защитил титул.
Кормье считает, что Махачев должен драться с Макгрегором: «Конор поднимет Ислама на уровень суперзвезды»
Оливейра назвал себя следующим соперником Махачева: «Все знают, что сейчас моя очередь»
8 комментариев