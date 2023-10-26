Оливейра – о победе Махачева над Волкановски: «Лишнее подтверждение эволюции Ислама в стойке»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра прокомментировал исход реванша между Махачевым и Волкановски.

«Я уже говорил об этом раньше. Лишнее подтверждение эволюции Ислама в стойке. Как он читал этот бой: начал бить низко, а закончил высоко.

Спасибо и уважение Махачеву, а также уважение Волкановски за то, что он принял этот бой на коротком уведомлении.

Уважаю их обоих, отличные бойцы. Очевидно, что Ислам – великий чемпион. Он эволюционировал как боец ММА», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.

Оливейра назвал себя следующим соперником Махачева: «Все знают, что сейчас моя очередь»

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8 комментариев

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Katin Dag
Ответ Вася Енотов
Думаю это гениальный план Мендеса. Ещё в первом бою заметил, что левая нога Махачева удачно выбивала цели. К тому же сам Алекс часто перекрывает обзор самому себе уходя в блок. Реализация безусловно гениальная, секунды на принятие решиния и вот только Алекс перекрылся перчатками, как вылетела левая нога быстро и точно ...бууум и Волка шатануло конкретно, буум и колотуха Махачева закончила дело
Это план не Мендеса,это план тренера по ударке в махачкале.Мендес одобрил.есть видео где Мендес сам об этом рассказывает показывая видео в телефоне
+19
0
+19
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Gameover
Респект,Чарли. )
+14
0
+14
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Вася Енотов
Думаю это гениальный план Мендеса. Ещё в первом бою заметил, что левая нога Махачева удачно выбивала цели. К тому же сам Алекс часто перекрывает обзор самому себе уходя в блок. Реализация безусловно гениальная, секунды на принятие решиния и вот только Алекс перекрылся перчатками, как вылетела левая нога быстро и точно ...бууум и Волка шатануло конкретно, буум и колотуха Махачева закончила дело
+10
-2
+8
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Katin Dag
Ответ Вася Енотов
Думаю это гениальный план Мендеса. Ещё в первом бою заметил, что левая нога Махачева удачно выбивала цели. К тому же сам Алекс часто перекрывает обзор самому себе уходя в блок. Реализация безусловно гениальная, секунды на принятие решиния и вот только Алекс перекрылся перчатками, как вылетела левая нога быстро и точно ...бууум и Волка шатануло конкретно, буум и колотуха Махачева закончила дело
магомед багандов его тренер по ударке тут если интересно
+4
0
+4
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Katin Dag
Ответ Вася Енотов
Думаю это гениальный план Мендеса. Ещё в первом бою заметил, что левая нога Махачева удачно выбивала цели. К тому же сам Алекс часто перекрывает обзор самому себе уходя в блок. Реализация безусловно гениальная, секунды на принятие решиния и вот только Алекс перекрылся перчатками, как вылетела левая нога быстро и точно ...бууум и Волка шатануло конкретно, буум и колотуха Махачева закончила дело
https://youtube.com/shorts/sbBTHVgrZmM?si=G5Pkl_3n2_mhlHyY
+3
0
+3
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Вася Енотов
Ответ Katin Dag
Это план не Мендеса,это план тренера по ударке в махачкале.Мендес одобрил.есть видео где Мендес сам об этом рассказывает показывая видео в телефоне
Я просто не вкурсе нюансов. Предположил, что нарабатывали этот приём.Реализовано на 5 из 5.
+2
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+2
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KZT
Алекс и Чарльз - эти ребята умеют признавать поражения и объективно оценивать ситуацию. В отличию от братух-борцух, которые не могут смириться с проигрышем и начинают изрыгать хрень.
+2
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Руслан Мамедрзаев
Ответ Вася Енотов
Думаю это гениальный план Мендеса. Ещё в первом бою заметил, что левая нога Махачева удачно выбивала цели. К тому же сам Алекс часто перекрывает обзор самому себе уходя в блок. Реализация безусловно гениальная, секунды на принятие решиния и вот только Алекс перекрылся перчатками, как вылетела левая нога быстро и точно ...бууум и Волка шатануло конкретно, буум и колотуха Махачева закончила дело
волк поставил блок на уровне уха ,а прилетел выше
0
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