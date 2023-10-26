Оливейра – о победе Махачева над Волкановски: «Лишнее подтверждение эволюции Ислама в стойке»

Чарльз Оливейра прокомментировал исход реванша между Махачевым и Волкановски.

«Я уже говорил об этом раньше. Лишнее подтверждение эволюции в стойке. Как он читал этот бой: начал бить низко, а закончил высоко.

Спасибо и уважение Махачеву, а также уважение за то, что он принял этот бой на коротком уведомлении.

Уважаю их обоих, отличные бойцы. Очевидно, что Ислам – великий чемпион. Он эволюционировал как боец ММА», – сказал бывший чемпион в легком весе .

Оливейра назвал себя следующим соперником Махачева: «Все знают, что сейчас моя очередь»