Оливейра – о победе Махачева над Волкановски: «Лишнее подтверждение эволюции Ислама в стойке»
Чарльз Оливейра прокомментировал исход реванша между Махачевым и Волкановски.
«Я уже говорил об этом раньше. Лишнее подтверждение эволюции Ислама в стойке. Как он читал этот бой: начал бить низко, а закончил высоко.
Спасибо и уважение Махачеву, а также уважение Волкановски за то, что он принял этот бой на коротком уведомлении.
Уважаю их обоих, отличные бойцы. Очевидно, что Ислам – великий чемпион. Он эволюционировал как боец ММА», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.
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