Оливейра назвал себя следующим соперником Махачева: «Все знают, что сейчас моя очередь»
Чарльз Оливейра заявил, что будет драться с Исламом Махачевым.
«Кого бы UFC ни дал Махачеву, он будет драться. Все знают, что сейчас мой черед. Я занимаю первое место в рейтинге, отлично выступил в последнем бою и готов драться. Все шло по плану, пока не произошло рассечение, так что я следующий в очереди», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.
Напомним, что Оливейра должен был драться с Махачевым на UFC 294, но за 2 недели до боя Чарльз получил травму лица. Вместо него в октагон вышел Алекс Волкановски, проигравший нокаутом в первом раунде.
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Может дадите парню наследие построить , он уже не первый раз заявляет о готовности драться в 77
Оливейра, благодаря наитупейшей системе рейтингов UFC, является единственным ,кто имеет хоть какую-то причину биться за титул. Теоритически мог бы быть Физиев, если бы не слил свой шанс тому же Джастину и не порвал кресты.
Гамрот..проиграл Дариушу ,а за победу на тоненького над Тернером и по травме Физиева титульник не дают.
Порье, Дариуш свои последние бои проиграли. Чендлер чередует победы с поражениями и вообще непонятно, что эти трое делают в топ-5.
В общем, в легком весе история как и в полулегком, где есть Волкановски (Ислам), есть Макс (Оливейра) и все остальные.
либо махачев -гаджи, а оливье с победителем Царукян Дариуш. а на след октябрь уже опять большой турнир в абуд даби махачев против чемпа в 77.
Гейджи Оливейра Пюре там Царукян подтянется какой-нибудь , и за ним еще новичков десяток.
Смысл?
Лол