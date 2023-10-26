Оливейра назвал себя следующим соперником Махачева: «Все знают, что сейчас моя очередь»

Чарльз Оливейра заявил, что будет драться с Исламом Махачевым.

«Кого бы ни дал , он будет драться. Все знают, что сейчас мой черед. Я занимаю первое место в рейтинге, отлично выступил в последнем бою и готов драться. Все шло по плану, пока не произошло рассечение, так что я следующий в очереди», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.

Напомним, что Оливейра должен был драться с Махачевым на UFC 294, но за 2 недели до боя Чарльз получил травму лица. Вместо него в октагон вышел , проигравший нокаутом в первом раунде.

Чарльз Оливейра: «Я готов вновь подраться с Махачевым в начале следующего года»

Махачев против реванша с Оливейрой: «В легком весе сейчас в топе много сбитых летчиков»