Оливейра назвал себя следующим соперником Махачева: «Все знают, что сейчас моя очередь»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Александр Волкановски Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра заявил, что будет драться с Исламом Махачевым.

«Кого бы UFC ни дал Махачеву, он будет драться. Все знают, что сейчас мой черед. Я занимаю первое место в рейтинге, отлично выступил в последнем бою и готов драться. Все шло по плану, пока не произошло рассечение, так что я следующий в очереди», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.

Напомним, что Оливейра должен был драться с Махачевым на UFC 294, но за 2 недели до боя Чарльз получил травму лица. Вместо него в октагон вышел Алекс Волкановски, проигравший нокаутом в первом раунде.

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14 комментариев

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Brigande
А следущий видимо Волкановски ? И так до конца карьеры у Ислама будут два соперника ?
Может дадите парню наследие построить , он уже не первый раз заявляет о готовности драться в 77
+28
-2
+26
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Elkorazon01
Ответ Подкат Пенальтьевич
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Огнетушитель ему😁
+16
-1
+15
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Orson2074
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Толком не защищаясь ? Думаю вы неправильно выбрали выражение , Ислам защитил титул трижды против трех топов P4P за год , и конор не будет драться в легком дивизионе он сейчас весит намного больше , лучшее сейчас Исламу подняться в полусредний и получить там пояс , а пока пусть гейджи и оливейра дерутся что бы стать претендентами , так как они еще не дрались тоже будет зрелище , это самый интересный исход думаю
Оливейра переехал Гейджи за полраунда чуть больше года назад, это бессмысленный бой без пояса на кону.
Оливейра, благодаря наитупейшей системе рейтингов UFC, является единственным ,кто имеет хоть какую-то причину биться за титул. Теоритически мог бы быть Физиев, если бы не слил свой шанс тому же Джастину и не порвал кресты.
Гамрот..проиграл Дариушу ,а за победу на тоненького над Тернером и по травме Физиева титульник не дают.
Порье, Дариуш свои последние бои проиграли. Чендлер чередует победы с поражениями и вообще непонятно, что эти трое делают в топ-5.
В общем, в легком весе история как и в полулегком, где есть Волкановски (Ислам), есть Макс (Оливейра) и все остальные.
+5
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+5
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serdar cherkezov
махачев -Эдвардс. Гаджи+оливье. и оба боя на одном турнире (конец февраля, начало марта до Рамадана)
либо махачев -гаджи, а оливье с победителем Царукян Дариуш. а на след октябрь уже опять большой турнир в абуд даби махачев против чемпа в 77.
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lexx_sharingan
Ну хз теперь. Махачеву лучше получить Эдвардса, выиграть, это было бы супер. Потом можно и на защиту с Оливейрой в лёгком.
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skytent1
Cчитаю Оливейра упустил свой шанс, пусть теперь сам ждет, а Ислам попробует стать двойным чемпионом в полусреднем весе. а Гейджи пусть дерется с Оливейрой и победитель на Ислама. это справедливо
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СвинопаС
Бразилы хитро сделанные ребята. Про...л ты свой шанс, Чарли. Надеюсь в следующем бою Махачев встретиться с победителем пары Эдвардс - Колба.
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Просто Космос
Ответ ebana
да он никак не может нормально защитить пояс. два боя с волком и все. дивизион встал, гейджи там уже и не рассчитывает на титульник с такой очередью из волков и оливейр. они не дают ему защищаться, а тупо рубят бабки на нем. сейчас если конора выставят, то вообще будет ор. еще можно воскресить жоржа сейнт-пьера и отправить его отбирать титул у ислама. вот по идее: если у бразила сечка, то в январе можно провести защиту тк ислам не получил повреждений и тренируется он всегда. побить оливейру, опустить его на 3 место, потом гейджи, если свой не проиграет, а потом уходить. я это к тому, что переходить сейчас, толком не защитившись, не в его интересах
Почему? Гейджи не выглядит как суперпретендент. Он получал от оливье . Махаяны оливье переехал. Если сейчас в вес другой уйдёт - ничем это его наследию не повредит . А биться с первыми номерами конкретного веса можно до одурения.
Гейджи Оливейра Пюре там Царукян подтянется какой-нибудь , и за ним еще новичков десяток.
Смысл?
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ ebana
да он никак не может нормально защитить пояс. два боя с волком и все. дивизион встал, гейджи там уже и не рассчитывает на титульник с такой очередью из волков и оливейр. они не дают ему защищаться, а тупо рубят бабки на нем. сейчас если конора выставят, то вообще будет ор. еще можно воскресить жоржа сейнт-пьера и отправить его отбирать титул у ислама. вот по идее: если у бразила сечка, то в январе можно провести защиту тк ислам не получил повреждений и тренируется он всегда. побить оливейру, опустить его на 3 место, потом гейджи, если свой не проиграет, а потом уходить. я это к тому, что переходить сейчас, толком не защитившись, не в его интересах
Толком не защищаясь ? Думаю вы неправильно выбрали выражение , Ислам защитил титул трижды против трех топов P4P за год , и конор не будет драться в легком дивизионе он сейчас весит намного больше , лучшее сейчас Исламу подняться в полусредний и получить там пояс , а пока пусть гейджи и оливейра дерутся что бы стать претендентами , так как они еще не дрались тоже будет зрелище , это самый интересный исход думаю
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Просто Космос
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Толком не защищаясь ? Думаю вы неправильно выбрали выражение , Ислам защитил титул трижды против трех топов P4P за год , и конор не будет драться в легком дивизионе он сейчас весит намного больше , лучшее сейчас Исламу подняться в полусредний и получить там пояс , а пока пусть гейджи и оливейра дерутся что бы стать претендентами , так как они еще не дрались тоже будет зрелище , это самый интересный исход думаю
Гейджи и Оливейра не дрались (с)
Лол
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Просто Космос
Ответ Orson2074
Оливейра переехал Гейджи за полраунда чуть больше года назад, это бессмысленный бой без пояса на кону. Оливейра, благодаря наитупейшей системе рейтингов UFC, является единственным ,кто имеет хоть какую-то причину биться за титул. Теоритически мог бы быть Физиев, если бы не слил свой шанс тому же Джастину и не порвал кресты. Гамрот..проиграл Дариушу ,а за победу на тоненького над Тернером и по травме Физиева титульник не дают. Порье, Дариуш свои последние бои проиграли. Чендлер чередует победы с поражениями и вообще непонятно, что эти трое делают в топ-5. В общем, в легком весе история как и в полулегком, где есть Волкановски (Ислам), есть Макс (Оливейра) и все остальные.
Все правильно пишите
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