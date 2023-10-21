Адесанья считает, что Уокер нокаутирует Анкалаева: «Это неожиданное мнение, но я сумасшедший»
Исраэль Адесанья поставил на победу Джонни Уокера в бою с Магомедом Анкалаевым.
«Когда Джонни только появился в UFC, люди говорили, что он следующий соперник для Джонса в полутяжелом весе.
Он такой взрывной и сумасшедший, а теперь он собрался под началом тренера Джона Каваны. Надеюсь, Уокер будет терпелив в этом бою.
Потому что Анкалаев очень методичен, у него есть планы «А», «Б» и так далее. Но Джонни непредсказуем, у него преимущество в размахе рук.
Хочу сказать, что Уокер финиширует его. Это неожиданное мнение, но я сумасшедший. Чувствую, что Джонни под руководством такого тренера покажет себя в деле», – сказал бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья.
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