Адесанья считает, что Уокер нокаутирует Анкалаева: «Это неожиданное мнение, но я сумасшедший»

Исраэль Адесанья поставил на победу Джонни Уокера в бою с Магомедом Анкалаевым.

«Когда Джонни только появился в UFC, люди говорили, что он следующий соперник для Джонса в полутяжелом весе.

Он такой взрывной и сумасшедший, а теперь он собрался под началом тренера Джона Каваны. Надеюсь, Уокер будет терпелив в этом бою.

Потому что Анкалаев очень методичен, у него есть планы «А», «Б» и так далее. Но Джонни непредсказуем, у него преимущество в размахе рук.

Хочу сказать, что Уокер финиширует его. Это неожиданное мнение, но я сумасшедший. Чувствую, что Джонни под руководством такого тренера покажет себя в деле», – сказал бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья.

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