Адесанья – о реванше Махачева и Волкановски: «Чувствую, Алекс остановит Ислама»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Исраэль Адесанья Александр Волкановски Махачев – Волкановски UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья поставил на победу Волкановски в реванше с Махачевым.

«Чувствую, что Волк победил его в первый раз. По ходу боя было видно, что Волкановски становится все более уверенным в себе и говорит: «И вот так он должен меня побить? Да ладно вам».

В этот раз Волк выходит на коротком уведомлении, ему нечего терять. Алекс был в зале. Он готов. Чувствую, что он остановит Ислама в этом поединке. Но, опять же, я предвзят.

Если бы мне можно было делать ставки, что запрещено, то я знаю, на кого бы я зарядил» – сказал бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

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1 комментарий

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Рустам Темирчиев
Почему то у меня тоже есть такое ощущение, хоть я и за Махачева
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