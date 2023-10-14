Адесанья – о реванше Махачева и Волкановски: «Чувствую, Алекс остановит Ислама»

Исраэль Адесанья поставил на победу Волкановски в реванше с Махачевым.

«Чувствую, что Волк победил его в первый раз. По ходу боя было видно, что Волкановски становится все более уверенным в себе и говорит: «И вот так он должен меня побить? Да ладно вам».

В этот раз Волк выходит на коротком уведомлении, ему нечего терять. Алекс был в зале. Он готов. Чувствую, что он остановит в этом поединке. Но, опять же, я предвзят.

Если бы мне можно было делать ставки, что запрещено, то я знаю, на кого бы я зарядил» – сказал бывший чемпион в среднем весе .

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