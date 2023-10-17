Уокер – об Анкалаеве: «Он очень хорош, дагестанский убийца»

Джонни Уокер высоко оценил уровень Магомеда Анкалаева.

«Очень усердно готовился к этому поединку: три месяца подготовки и диеты. Это сумасшествие, я уже близок к весу.

Магомед – второй номер, второй полутяжеловес в мире. Он очень хороший боец, высококлассный дагестанский убийца.

А теперь представьте, что кто-то побил этого парня, вау! Этот кто-то заберется все его регалии себе. Возможно, увидим этого парня в субботу», – сказал Джонни Уокер, который 21 октября подерется в Магомедом Анкалаевым на UFC 294.

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