Уокер – об Анкалаеве: «Он очень хорош, дагестанский убийца»

Теги UFC MMA Магомед Анкалаев Джонни Уокер UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Джонни Уокер высоко оценил уровень Магомеда Анкалаева.

«Очень усердно готовился к этому поединку: три месяца подготовки и диеты. Это сумасшествие, я уже близок к весу.

Магомед – второй номер, второй полутяжеловес в мире. Он очень хороший боец, высококлассный дагестанский убийца.

А теперь представьте, что кто-то побил этого парня, вау! Этот кто-то заберется все его регалии себе. Возможно, увидим этого парня в субботу», – сказал Джонни Уокер, который 21 октября подерется в Магомедом Анкалаевым на UFC 294.

Джонни Уокер ударил и съел фотографию Анкалаева: полутяжеловесы подерутся на UFC 294

Магомед Анкалаев: «Думаю, что если выиграю, то получу титульный бой»

💣 Махачев уничтожит Волкановски, а у Усмана нет шансов против Чимаева? Тотальный гайд по UFC 294

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий