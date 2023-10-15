Анкалаев: «В этой категории меня никто не удивит в борьбе. Постараюсь победить досрочно Уокера»

Теги UFC MMA Магомед Анкалаев Джонни Уокер Бокс/MMA/UFC

Магомед Анкалаев заявил, что планирует нокаутировать Джонни Уокера.

«Я знаю, что это очень яркий боец, который дерется. Пытается делать то, что у него есть – нестандартная ударная техника. Про слабые стороны не могу сказать.

Будет ли он проблемным в борьбе? Не думаю, что в моей весовой категории кто-то может мне что-то показать в борьбе. Я постараюсь сделать максимум, чтобы победить досрочно. Встреча будет очень зрелищной», – заявил боец UFC Магомед Анкалаев.

Напомним, что Магомед Анкалаев подерется с бразильцем Джонни Уокером 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

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