Магомед Анкалаев: «Думаю, что если выиграю, то получу титульный бой»

Теги UFC MMA Магомед Анкалаев Джонни Уокер Бокс/MMA/UFC

Магомед Анкалаев надеется на титульный бой в случае победы над Джонни Уокером.

«Думаю, что победитель нашего боя получит титульный бой.

Джонни Уокер съел мою фотографию? Приятного аппетита. Пусть ест мои портреты, в бою ему тогда будет очень тяжело из-за веса», – заявил боец UFC Магомед Анкалаев.

Напомним, что Магомед Анкалаев подерется с бразильцем Джонни Уокером 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Анкалаев: «В этой категории меня никто не удивит в борьбе. Постараюсь победить досрочно Уокера»

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