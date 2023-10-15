Андрей Корешков: «Уокер – шальной и опасный. Но Анкалаев в разы выше по классу»

Андрей Корешков считает Анкалаева фаворитом в поединке с Уокером.

«Уокер – шальной и опасный. В его стиле много сумбура, но это ему помогает. Не знаешь, чего от него ждать. Но Магомед Анкалаев чисто по классу намного выше, более подготовлен и опытнее Джонни Уокера. Намного. В разы. Что в ударке, что в борьбе. Анкалаев должен пройти Уокера. Не знаю, легко или нет, но Магомед однозначно фаворит», – заявил экс-чемпион Bellator Андрей Корешков.

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