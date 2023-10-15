Андрей Корешков: «Уокер – шальной и опасный. Но Анкалаев в разы выше по классу»

Теги UFC MMA Андрей Корешков Магомед Анкалаев Джонни Уокер Бокс/MMA/UFC

Андрей Корешков считает Анкалаева фаворитом в поединке с Уокером.

«Уокер – шальной и опасный. В его стиле много сумбура, но это ему помогает. Не знаешь, чего от него ждать. Но Магомед Анкалаев чисто по классу намного выше, более подготовлен и опытнее Джонни Уокера. Намного. В разы. Что в ударке, что в борьбе. Анкалаев должен пройти Уокера. Не знаю, легко или нет, но Магомед однозначно фаворит», – заявил экс-чемпион Bellator Андрей Корешков.

Анкалаев: «В этой категории меня никто не удивит в борьбе. Постараюсь победить досрочно Уокера»

UFC 294 – палитра народов Дагестана: лакец Махачев, лезгин Алискеров и аварец Анкалаев

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий