Тренер Шары Буллета – о запрете флагов на UFC 294: «Мы ничего не слышали об этом»

Теги UFC MMA Шарабутдин Магомедов UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Тренер Шары Буллета опроверг информацию о запрете флагов на UFC 294.

«Мы ничего не слышали об этом. У нас проблема, что мы не можем нигде найти российский флаг. Приехали сюда, еще когда флаги были запрещены. Теперь их разрешили, и, если нам кто‑то передаст флаг России, мы готовы с ним выйти», – сказал Гор Азизян, тренер Шарабутдина Магомедова.

Ранее боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев заявил, что промоушен не разрешит бойцами выносить национальные флаги на турнире в Абу-Даби.

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1 комментарий

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EAstman
Запарили они своими флагами , лучше выступите нормально
+3
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+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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