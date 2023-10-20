Тренер Шары Буллета – о запрете флагов на UFC 294: «Мы ничего не слышали об этом»

Тренер Шары Буллета опроверг информацию о запрете флагов на UFC 294.

«Мы ничего не слышали об этом. У нас проблема, что мы не можем нигде найти российский флаг. Приехали сюда, еще когда флаги были запрещены. Теперь их разрешили, и, если нам кто‑то передаст флаг России, мы готовы с ним выйти», – сказал Гор Азизян, тренер .

Ранее боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев заявил, что промоушен не разрешит бойцами выносить национальные флаги на турнире в Абу-Даби.

Шара Буллет выйдет на бой против Силвы с российским флагом: «Если не вынесу, то в России обидятся»

💣 Махачев уничтожит Волкановски, а у Усмана нет шансов против Чимаева? Тотальный гайд по UFC 294