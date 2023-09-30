Шара Буллет – о подготовке к дебюту в UFC: «Всегда кажется, что что-то не доделал»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Бруно Силва Шарабутдин Магомедов UFC 294 Шара Буллет - Бруно Силва Бокс/MMA/UFC

Шарабутдин Магомедов рассказал о подготовке к дебюту в UFC.

«Сейчас процесс подготовки больше напрягает, потому что все время кажется, что что-то не доделал, что-то не успел, что-то не так.

Поэтому пытаюсь постоянно делать все, что нужно, чтобы не беспокоиться, что не выполнил какую-то работу. Потому что в бою определенная работа, которую я делал дома, будет решать», – сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов.

Напомним, что Шара Буллет дебютирует в промоушене на турнире UFC 294, где подерется с Бруно Силвой.

Шара Буллет: «В UFC платят меньше, чем я зарабатываю сейчас. На подготовку уже ушло больше $70 тысяч»

Шара Буллет – об образе: «Все пошло с Китая. Меня там называли Королем обезьян и просили отращивать бороду»

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1 комментарий

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Арни Терминатор
желаю удачи
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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