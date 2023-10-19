Шара Буллет открыт к бою с Чимаевым: «Если захотят, сведут меня с Хамзатом»

Шара Буллет заявил, что не рассчитывал получить бой с Хамзатом Чимаевым на UFC 294.

«Верил ли я в бой с после вылета Косты? Думаю, что мне не предложили бы, я дебютант.

Вряд ли они человеку, который уже в конце пути находится, дадут бойца, который только дебютирует.

Бывали такие практики, когда Хабиб дрался с Хорчером, но UFC на меня имеет свои планы, и если нужно, сведут меня с ним, если захотят», – сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов, который 21 октября в Абу-Даби подерется с Бруной Силвой.

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