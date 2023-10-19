Шара Буллет открыт к бою с Чимаевым: «Если захотят, сведут меня с Хамзатом»

Теги UFC MMA Хамзат Чимаев Шарабутдин Магомедов UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет заявил, что не рассчитывал получить бой с Хамзатом Чимаевым на UFC 294.

«Верил ли я в бой с Чимаевым после вылета Косты? Думаю, что мне не предложили бы, я дебютант.

Вряд ли они человеку, который уже в конце пути находится, дадут бойца, который только дебютирует.

Бывали такие практики, когда Хабиб дрался с Хорчером, но UFC на меня имеет свои планы, и если нужно, сведут меня с ним, если захотят», – сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов, который 21 октября в Абу-Даби подерется с Бруной Силвой.

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3 комментария

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Sobachkin
Дагестан против Чечни? Тогда туда ОМОН надо вводить, чтобы фанатов обуздать
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dreamstep
Хорошо что он понимает что является дебютантом, и чтобы прийти к Чимаеву, нужно ну наверное 5 соперников досрочно победить минимум.
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