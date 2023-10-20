Мокаев сообщил, что на UFC 294 будет запрещено выносить национальные флаги

UFC не разрешит бойцами выносить национальные флаги на турнире в Абу-Даби.

Об этом рассказал боец наилегчайшего веса промоушена .

«Никаких флагов на UFC 294👀» – написал в соцсетях Мокаев.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что запрет на флаги, действовавший с весны-2022, будет отменен.

Шара Буллет выйдет на бой против Силвы с российским флагом: «Если не вынесу, то в России обидятся»

💣 Махачев уничтожит Волкановски, а у Усмана нет шансов против Чимаева? Тотальный гайд по UFC 294