Мокаев сообщил, что на UFC 294 будет запрещено выносить национальные флаги

Теги UFC MMA Мухаммад Мокаев UFC 294 Бокс/MMA/UFC

UFC не разрешит бойцами выносить национальные флаги на турнире в Абу-Даби.

Об этом рассказал боец наилегчайшего веса промоушена Мухаммад Мокаев.

«Никаких флагов на UFC 294👀» – написал в соцсетях Мокаев.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что запрет на флаги, действовавший с весны-2022, будет отменен.

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10 комментариев

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Streetbor
Дана у нас отмена)
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Вячеслав Лобачев
эх , а так хотел с британским флагом выскочить?))
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Мага осторожный
Да вообще накласть кто там с каким флагом выйдет или нет
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АланСмити
бойцы сами виноваты. вам возвращают возможность и на первом же турнире боец выходит с флагом Израиля и превращает все в политический жест, хотя логика Даны было именно в том, чтобы избегать все подобного и вот представьте, что сейчас некоторые бойцы в Абу-Даби выйдут с флагом Палестины, а найдется тот, кто выйдет с флагом Израиля и может начаться массовый конфликт. слишком высокие риски.
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trybaby
Ответ Мадина Уйгурова
никто там не выйдет из бойцов с флагом Израиля, ибо если бы кто-то вышел то это наоборот не отменили бы,а превознесли и были благодарны. А тут они испугались флага Палестины и России
это в Абу-Даби бы превознесли? вы верите в рептилоидов?
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Олег Акимов
Ответ Вячеслав Лобачев
эх , а так хотел с британским флагом выскочить?))
Палестинским :)
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