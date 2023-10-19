Шара Буллет выйдет на бой против Силвы с российским флагом: «Если не вынесу, то в России обидятся»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шарабутдин Магомедов UFC 294 Шара Буллет - Бруно Силва Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет рассказал, почему выйдет на дебют в UFC с российским флагом.

«Да я думал пиратский флаг взять, но пока надеюсь вынести российский флаг, потому что Россия обидится, думаю, если я не вынесу. Хотел бы вынести и пиратский, и российский.

Спасибо Дане Уайту, что такую политику создал. Рад, что у него хватает мужества делать так, как он хочет», – сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов, который 21 октября подерется с Бруно Силвой.

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3 комментария

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SKA Rostov1992
Ответ Ryan T.
А нюхачеву слабо? Или он из несуществующей страны под названием "дагестан"?
Интернет только выборочно работает? Новость вчерашнюю не видел, где Махачев лично сказал, что представляет Россию?
+11
-1
+10
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Мага осторожный
Не обидятся, выходи с Веселым Роджером, тем более он сейчас как никогда характеризует Россию
+5
-3
+2
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Ryan T.
Ответ SKA Rostov1992
Интернет только выборочно работает? Новость вчерашнюю не видел, где Махачев лично сказал, что представляет Россию?
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