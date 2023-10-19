Шара Буллет выйдет на бой против Силвы с российским флагом: «Если не вынесу, то в России обидятся»

Шара Буллет рассказал, почему выйдет на дебют в UFC с российским флагом.

«Да я думал пиратский флаг взять, но пока надеюсь вынести российский флаг, потому что Россия обидится, думаю, если я не вынесу. Хотел бы вынести и пиратский, и российский.

Спасибо Дане Уайту, что такую политику создал. Рад, что у него хватает мужества делать так, как он хочет», – сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов, который 21 октября подерется с Бруно Силвой.

Главный пират UFC – с травмированным глазом и рыжей бородой. Родители его ругали за проигранные драки

💣 Махачев уничтожит Волкановски, а у Усмана нет шансов против Чимаева? Тотальный гайд по UFC 294