Шара Буллет: «Хочу посвятить победу простым добрым русским мужикам. Я – народный чемпион»

Шара Буллет заявил, что считает себя народным чемпионом.

«Простым русским добрым мужикам хочу передать: я на берегах UFC, как вы и хотели. Включайте телевизор в пять часов по московскому времени, в пять утра просыпаться не надо.

Надеюсь сделать красивую победу и посвятить ее вам. Потому что до того, как я стал популярным, мне многие писали, комментировали везде. Я был еще до этого всего интересен.

Я чувствовал поддержку фанатов со всей России, из стран СНГ, я пришел из народа, считаю себя народным чемпионом, я бы и дальше был никому не интересен, но люди меня толкнули вперед, и я стал интересен публике», – сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов, который 21 октября подерется с Бруно Силвой.

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