Дана Уайт заявил, что бойцы UFC снова могут выходить на бои с флагами: «Если такое задевает вас, то это чертовски плохо»

Дана Уайт заявил, что запрет на флаги в UFC закончен.

«Если такое задевает ваши чувства, то это чертовски плохо», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что запрет для бойцов на выход с национальными флагами действовал с весны 2022 года.

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