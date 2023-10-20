Виктория Дудакова провалила взвешивание и отдаст сопернице часть гонорара

Теги наилегчайший вес женские бои UFC MMA UFC 294 Виктория Дудакова Бокс/MMA/UFC

Виктория Дудакова не уложилась в лимит наилегчайшей категории.

На весах россиянка показала 52,89 кг. Вес Джин Ю Фрей – 52,61 кг. Дудакова сможет провести поединок, но будет вынуждена отдать сопернице 20% от гонорара.

Бой между Дудаковой и Фрей состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

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3 комментария

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We are Arsenal
Не смотрю женские бои вообще. Но Дудакова милашка)
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Yony
Господи, я прочитал Дудикова. Какой же я старый((
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