Виктория Дудакова провалила взвешивание и отдаст сопернице часть гонорара

Виктория Дудакова не уложилась в лимит наилегчайшей категории.

На весах россиянка показала 52,89 кг. Вес Джин Ю Фрей – 52,61 кг. Дудакова сможет провести поединок, но будет вынуждена отдать сопернице 20% от гонорара.

Бой между Дудаковой и Фрей состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

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